أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن انتخاب مدير دائرة الشحن في الشركة ناصر خورشيد بمنصب نائب رئيس اللجنة الاستشارية لشركات الطيران والشحن الجوي في منطقة الخليج LCAG لمدة عامين، وذلك من خلال تصويت أعضاء اللجنة المكونة من 14 عضوا والتي تمثل جميع شركات الطيران الخليجية والأجنبية المختصة في قطاع الشحن الجوي في دول مجلس التعاون الخليجي والتي يترأسها ريتشارد بيرل ممثلا عن طيران الإمارات.



وفي هذا الصدد، قال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في الخطوط الجوية الكويتية وائل الحساوي: يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تعلن عن انتخاب ناصر خورشيد نائبا لرئيس اللجنة الاستشارية لشركات الشحن الجوي في منطقة الخليج LCAG، ممثلا عن الشركة في اللجنة، حيث تفخر بأن يتم انتخابها من قبل كبرى شركات الطيران والشحن الجوي العاملة في منطقة الخليج، وهذا إن دل فيدل على ثقتهم الكبيرة بالخطوط الجوية الكويتية لخبرتها الطويلة في قطاع النقل والشحن الجوي في المنطقة على مدار العقود الماضية.



من جانبه، عبر مدير دائرة الشحن ناصر خورشيد عن سعادته بتولي هذا المنصب الذي يمثل الخطوط الجوية الكويتية خاصة أن اللجنة تعد حديثة التأسيس، مشيرا إلى أن الشركات العاملة في قطاع الشحن الجوي قامت باجتماعات ماراثونية مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) لخلق بيئة عمل تواكب أحدث المعايير العالمية الخاصة بقطاع الشحن الجوي في المنطقة.