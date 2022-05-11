أعلن رئيس مجلس إدارة شركة المال للاستثمار عيد الرشيدي انه تمت إعادة سهم الشركة الى التداول المستمر من خلال منصة OTC في بورصة الكويت بتاريخ 10 مايو الجاري، وتستمر إدارة الشركة بمواصلة الجهود وتصويب أخطاء الإدارة السابقة والتقدم الى الجهات الرسمية من أجل إعادة الإدراج مرة اخرى قبل نهاية العام في السوق الرئيسي في البورصة بعد معالجة الملاحظات التي أشارت اليها هيئة أسواق المال مؤخرا.



وأضافت سارة العتيقي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالتكليف أن عودة السهم للتداول هدفه توفير سيولة محدودة للمساهمين بعودته للتداول بعد توقف دام لأكثر من عام بسبب قرار عزل أعضاء مجلس الادارة السابق وممارسات سابقة كانت سبب وقف تداول السهم، وأكدت أن الالتزام بالتعليمات الرقابية هو نصب أعيننا وان الهيئة والبورصة لم يدخرا جهدا لتوجيه الوحدات الخاضعة للرقابة والتوعية وحماية المساهمين.



وتسعى الادارة الجديدة لشركة المال للاستثمار منذ تشكيلها منذ يوليو 2021، إلى إعادة الأوضاع الى نصابها الصحيح بالتزامن مع تحديات عديدة تتمثل في التحديات فيما بعد جائحة كورونا.