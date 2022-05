أطلقت شركة هوندا الغانم سيارة هوندا HR-V الأنيقة والمتطورة الجديدة كليا موديل 2022، والتي تتميز بكونها رياضية وأنيقة ومتعددة الاستخدامات ورائعة أثناء القيادة، وتم التركيز في هوندا HR-V على الرحابة لتكون عملية بشكل كبير للمستخدمين، وتهدف السيارة الجديدة إلى أن تكون رمزا للاستمتاع بالحياة فهي تتسم بالثقة والشكل الجذاب والمتعة في القيادة، فحجم HR-V والمساحات والمواصفات الداخلية كل تلك المميزات ستكون مناسبة لقضاء عطلة نهاية أسبوع مليئة بالمغامرة، وكذلك للتنقل بسهولة داخل شوارع المدينة.



التصميم الخارجي



تظهر هوندا HR-V الجديدة كليا بتصميم خارجي قوي ورياضي ومتميز لعام 2022، حيث تتميز المقدمة بشبكة جديدة جريئة وغطاء محرك أطول وخط سقف إنسيابي، وتعد HR-V الجديدة كليا أكبر حجما من الموديل السابق، مع قاعدة عجلات أطول وأعرض.



وتحتوي هوندا HR-V الجديدة كليا على مجموعة كاملة من ال LED للأضواء الأمامية والمصابيح النهارية (DRL) ومصابيح ضباب أمامية LED، كما يبرز المظهر الجريء والرياضي الجديد لسيارة هوندا HR-V من خلال شبكة سداسية متعددة الأوجه تمنحها مظهرا منحوتا يجذب الأنظار.



ولأول مرة في HR-V تم دمج وإيصال للأضواء الخلفية لتمتد على جانبي السيارة من خلال خطوط التصميم الجانبية لتصل إلى الأضواء الأمامية، مما يظهر مدى الاهتمام بالنمط الرياضي الشبابي لتصميم HR-V.



وتتميز جميع الفئات بعجلات أنيقة من الألمنيوم مقاس 17 بوصة مما يمنحها مظهرا صلبا وجريئا.



أما الانسياب الرائع لتصميم السقف وغطاء المحرك المطول وخطوط الهيكل الانسيابي فهو يمنح HR-V شكلا يشبه سيارات الكوبيه.



ولأول مرة في هوندا HR-V تمت إضافة فتحة سقف بانورامية منخفضة الانبعاثات تم تصميمها لخفض الأشعة تحت الحمراء، مما يجعل المقصورة أكثر برودة خلال الأيام الحارة.



وتتوافر ميزات أخرى جديرة بالملاحظة مثل ماسحات المطر ذات الاستشعار الأوتوماتيكي وحساسات خلفية، ومرايا قابلة للطي كهربائيا، وأضواء ضباب خلفية، ونظام الدخول الذكي باللمس ونظام إغلاق تلقائي عند الابتعاد عن السيارة Walk- Away.



تصميم داخلي فاخر



تتمتع المقصورة الداخلية الرحبة للسيارة HR-V بإحساس قوي ومتميز مع استخدام الأقمشة الراقية والجلود والمواد ذات الملمس الناعم، وتم تصميم خطوط جمالية حديثة وبسيطة من خلال الأسطح الأفقية للوحة العدادات.



ويركز التصميم الداخلي على تحسين الرؤية الأمامية والسهولة في التعامل والإحساس بالرحابة، كما تحسن خطوط تصميم لوحة العدادات الأفقية الرؤية الأمامية لقيادة تركز أكثر على الطريق أمامك من خلال شاشة معلومات وترفيه تم تصميمها لتوفر المعلومات بطريقة سهله. يرتفع الشعور بالراحة بفضل نظام توزيع الهواء الجديد الذي يعد واحدا من العديد من المواصفات الجديدة في HR-V الجديدة كليا:



وتتسع المقصورة لـ 5 ركاب بكل سهولة وتتوفر المقاعد من القماش في فئتي DX وLX ومقاعد من الجلد في فئة EX لمزيد من الأناقة والراحة.



وتتميز سيارة هوندا HR-V بخاصية التحكم الأوتوماتيكي لدرجة الحرارة مع مقابض بارزة تمكن السائق والراكب في التحكم في درجات حرارة مكيف الهواء وتغييرها للوصول الى الجو المناسب داخل السيارة.



وتمت إضافة ميزة جديدة ومبتكرة ولأول مرة في هوندا وهي نظام توزيع الهواء الجديد، حيث يؤدي اختيار هذا الوضع إلى تدفق الهواء عبر فتحات على شكل حرف L توفر هذه الفتحات نسيما منعشا في المقصورة دون أن يتوجه الهواء بشكل مباشر إلى وجه الراكب، فهي تعمل برفق على توجيه تيار الهواء من حولهم، ويتم تشكيل ستارة هوائية حول الركاب الأماميين والخلفيين مما يقلل انتقال الحرارة من الخارج ويحافظ على برودة الجو داخل المقصورة.



ويمكن لركاب المقاعد الخلفية الاستمتاع براحة إضافية مع فتحات التكييف الخلفية التي تساعدهم على الجلوس والاستمتاع بالرحلة في سيارة HR-V الجديدة كليا.



أما الميزة الأكثر تفردا في HR-V هي المقاعد الخلفية السحرية التي يمكن بحركة واحدة أن تحول المقصورة الداخلية إلى مساحة كافية لوضع لوح ركوب الأمواج أو حتى دراجة هوائية.

يمكن قلب المقاعد لتوفير مساحة رأسية أو طيها بشكل مسطح على الأرض بحركة واحدة سهلة أو اختيار طي المقاعد بنسبة 60:40 لمزيد من المرونة في اختيار المساحات.



وللمرة الأولى في هوندا HR-V، أصبحت أضواء السقف الخلفية تعمل باللمس لتتميز بالأناقة في التصميم والتشغيل، حيث لا يوجد زر للإضاءة أو الإطفاء، المس ببساطة الحلقة الكروم للإضاءة أو الإطفاء.



وبفضل وضع خزان الوقود في منتصف السيارة، أصبحت هناك مرونة في الأوضاع المختلفة للمقاعد السحرية وطي المقاعد بنسبة 60:40 لتسمح بتخزين الأمتعة في HR-V الجديدة كليا بحيث يمكن أن تستوعب دراجتين مطويتين ولوح ركوب الأمواج و4 إلى 5 حقائب سفر بكل سهولة.



مواصفات أمان متقدمة



لأول مرة في HR-V الجديدة كليا، تم توفيرنظام Honda Sensing وهي مجموعة من تقنيات السلامة النشطة ونظم مساعدة السائق التي تستخدم نظام كاميرا واحدة جديدة توفر مجال رؤية أوسع للطريق أمامك مقارنة بالكاميرا والرادار في النظام السابق.

إلى جانب التطورات البرمجية والمعالج الجديد الأكثر قوة، فإن النظام أصبح قادرا على تحديد المركبات الأخرى بسرعة ودقة أكبر وجعل القيادة أسهل وأكثر أمانا. يتوفر هذا النظام في فئتي LX وEX، وتشمل المواصفات ما يلي:



1 - نظام الفرامل للتخفيف من شدة الاصطدام (CMBS) وهو مصمم لاكتشاف وتنبيه السائق باحتمال حدوث تصادم. كما أنه يقلل من سرعة السيارة لتقليل التأثير إذا أصبح التصادم أمرا لا مفر منه.

بالإضافة إلى ذلك يكتشف نظام CMBS المركبات القادمة عند المنعطقات، والدراجات التي تعبر الشارع، والمشاة في الشوارع المظلمة والدراجات النارية.



2 - نظام مثبت السرعة التكيفي (ACC)

مع خاصية التتبع عند السرعات المنخفضة الذي يساعد في الحفاظ على مسافة محددة خلف السيارة في المقدمة عن طريق زيادة السرعة أو إبطائها تلقائيا، كل ذلك دون الحاجة إلى إبقاء القدم على دواسة الوقود.



3 - نظام المساعدة في الحفاظ على المسار (LKAS)

والذي يحافظ على إبقاء السيارة في منتصف المسار المحدد، مما يمنعها من الانحراف عن مسارها عن طريق الخطأ.



4 - نظام الحد من مغادرة الطريق (RDM)

الذي ينبه السائق عندما يكتشف أن السيارة قد انحرفت عن غير قصد عن مسارها أو تركت الطريق بشكل مفاجئ.



5 - نظام الإشعار بمغادرة السيارة الأمامية

والذي يقوم بإخطار السائق بتنبيهات صوتية ومرئية إذا لم يقوم بالضغط على دواسة الوقود عند انطلاق السيارة التي في الأمام.



ميزات ومواصفات أمان إضافية



استمرارا لتقاليد هوندا القديمة في تحسين مقومات السلامة، تقدم هوندا HR-V الجديدة كليا العديد من أنظمة السلامة النشطة وغير النشطة بما في ذلك المجموعة الكاملة من تقنيات هوندا للاستشعار Honda Sensing.



وتم تحسين بنية الهيكل بتقنية الهندسة التوافقية المتقدمة (ACE) في سيارة هوندا HR-V الجديدة كليا من أجل توافق أفضل مع المركبات الأكبر حجما مع تحسين حماية الركاب في الاصطدامات الأمامية، مع تعديل في تصميم هيكل العمود الأمامي A- والإطار الجانبي والهيكل السفلي لتوجيه طاقة الاصطدام حول المقصورة.



وعند الرجوع للخلف ستظهر كاميرا الرؤية الخلفية تلقائيا على شاشة العرض مقاس 8 بوصات مع 3 زوايا مختلفة للعرض، كما يقوم نظام (AHB) تلقائيا بتغيير الأضواء الأمامية المنخفضة إلى الضوء العالي عند الضرورة.



ويعد نظام التنبيه بوجود ركاب في المقاعد الخلفية ميزة أمان جديدة متوفرة في سيارة هوندا HR-V الجديدة كليا.

فيتم إخطار السائق بفحص المقاعد الخلفية عند إيقاف السيارة لمنع ترك أي ركاب في الخلف قبل قفل السيارة. هذا مفيد بشكل خاص للعائلات التي لديها أطفال صغار أوحيوانات أليفة.



أما نظام التحكم في نزول المنحدرات (HDC) فيتحكم تلقائيا في السرعة بين 0 و20 كم في الساعة عند نزول التلال.



وخلال حالات الانعطاف الشديد يمكن لـ VSA كبح العجلات بشكل فردي و/أو تقليل قوة المحرك للمساعدة في استعادة مسارك المقصود.



كما تم تجهيز HR-V الجديدة بـ6 وسائد هوائية لضمان أقصى قدر من الحماية والسلامة للركاب.



مواصفات إضافية



هوندا HR-V هي أحد الأمثلة على تحقيق مفهوم تصميم الجماليات، بمفهوم حقيقي محوره الإنسان، وتتضمن بعض التحسينات التكنولوجية ما يلي:



٭ شاشة عرض ملونة للنظام الصوتي مقاس 8 بوصة تعمل باللمس وتتميز بأيقونات كبيرة يسهل التعرف عليها، وتنقل مبسط مع قوائم مدمجة، كما تأتي أنظمة الشاشة قياسية مع تطبيقي Apple CarPlay وAndroid Auto.



٭ شاشة عرض معلومات السائق (DII) مقاس 4.2 بوصات بتقنية TFT مع شاشة عرض المعلومات المتعددة (MID) عالية الدقة بتقنية TFT والتي تعرض مجموعة متنوعة من المعلومات مثل بيانات هوندا للاستشعار Honda Sensing، تذكير وجود ركاب في المقاعد الخلفية، معدل استهلاك الوقود، إلخ وكل ذلك قابل للتخصيص من خلال عجلة القيادة وفي مستوى نظر السائق.



٭ تتميز HR-V الجديد كليا بوجود USB أمامي للشحن وآخر لإيصال الهاتف الذكي وهما متوفران في جميع الفئات، كما يتوافر منفذا USB خلفيان في فئة EX لشحن الهواتف الذكية.



الألوان والفئات



وتتوافر HR-V الجديدة كليا في الكويت في 3 فئات، وهي: DX وLX وEX بالألوان الخارجية والداخلية أدناه:



٭ الألوان الخارجية: أبيض لؤلؤي فاخر، أزرق معدني لامع، رمادي معدني، أسود لؤلؤي، أحمر معدني.



٭ الألوان الداخلية: قماش أسود في فئتي DX وLX، وجلد أسود في فئة EX.



هوندا HRV الجديدة كليا متوافرة لدى معارض هوندا الغانم في الري والشويخ والفحيحيل.



كفاءة باستهلاك الوقود وقوة في الأداء



توفر هوندا HR-V الجديدة كليا محركا رباعي الأسطوانات سعة 1.5 ليتر يولد قوة 119 حصانا عند 6600 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران يصل إلى 145 نيوتن متر عند 4300 دورة في الدقيقة، يقترن بناقل حركة ذو التغيير المستمر (CVT) تم ضبطه بشكل فريد لتحسين نقل الطاقة وتقليل صوت المحرك والتحسين الشامل بما في ذلك الاقتصاد باستهلاك الوقود (18.4 كم/ ليتر)



كما تتيح سيارة هوندا HR-V الجديدة كليا تبديلا يدويا لسبع سرعات بمساعدة مبدلات السرعة المثبتة على عجلة القيادة، والتي تمنح إحساسا بالقيادة الرياضية، وهي متوافرة في فئة EX.