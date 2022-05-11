صدر أمر أميري بقبول استقالة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.



وفيما يلي نص الأمر الأميري:



بعد الاطلاع على الدستور،



وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،



وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 18 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 23 نوفمبر 2021م بتعيين سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء،



وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،



وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء،



أمرنا بالآتي:



مادة أولى



تقبل استقالة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.



مادة ثانية



يبلغ أمرنا هذا إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.



من جهة اخرى، استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان سمو الشيخ ناصر المحمد.



إلى ذلك، أجرى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة نقل خلاله تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتحياته.



هذا، وقد اطمأن سموه على صحة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد نجاح الفحوصات الطبية، متضرعا إلى الباري عز وجل أن يمد بعمر أخيه خادم الحرمين الشريفين وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية وأن ترفل المملكة الشقيقة بقيادته الرشيدة وولي عهده بكل عزة وشموخ.



وقد أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة عن بالغ شكره لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد على هذه المشاعر الأخوية الصادقة، مثمنا لسمو ولي العهد هذه البادرة الأخوية الطيبة، متمنيا لسموهما موفور الصحة ودوام العافية وللشعب الكويتي الشقيق كل رفعة وازدهار.