استضافت «زين» المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت الأطفال في المستشفيات وعائلاتهم والأيتام بدور الرعاية الاجتماعية في عروض مسرحية «زين للأبد» في «الأرينا كويت» بمول 360 بمناسبة عيد الفطر السعيد، وذلك بالتعاون مع الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى «KACCH» ودور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أن هذه المساهمة أتت تحت مظلة استراتيجيتها المتكاملة تجاه مجالات المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والتي تهدف من خلاها إلى مشاركة البهجة والفرحة مع كل أطياف المجتمع، وفي مقدمتهم الأطفال في المستشفيات والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، لتسهم في التخفيف عنهم قدر المستطاع وتشاركهم أجواء الفرحة والبهجة التي تقدمها من خلال عروضها المسرحية السنوية.



وخلال العرض، قامت «زين» بدعوة ممثلي اللجنة الأولمبية الكويتية المنظمة لدورة الألعاب الخليجية الثالثة التي ستنطلق قريبا في الكويت برعاية رسمية من «زين»، والذين صعدوا على خشبة المسرح لتعريف الأطفال والحاضرين بتميمة البطولة «سالمي» التي تم الكشف عنها مؤخرا، وهي التميمة المستوحاة من «الحصني» أو الثعلب الأحمر أحد رموز البيئة الكويتية، والمعروف بمقاومته لقسوة الصحراء وقدرته على العيش في البيئة الصحراوية الكويتية شديدة الحرارة.



ومن خلال هذه المساهمة، تستمر الشراكة الاستراتيجية الممتدة ما بين «زين» وكل من الجمعية الكويتية لرعاية الاطفال في المستشفى «KACCH» ودور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، والتي قامت الشركة من خلالها على مدار السنوات الماضية بتنظيم العديد من الزيارات التفاعلية للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية ودور الرعاية لتقديم الألعاب والفقرات الترفيهية للأطفال والأيتام، بالإضافة إلى الاحتفاء بالمناسبات السعيدة معهم مثل الأعياد الوطنية والقرقيعان وعيدي الفطر والأضحى وغيرها.



وبعد انقطاع عامين بسبب الجائحة، احتفت «زين» بالعام العاشر على إنتاجها لمسرحيات عيد الفطر من خلال أرقى عرض مسرحي «زين للأبد»، والذي رسم البهجة والسعادة على وجوه الأطفال وعائلاتهم طوال عطلة عيد الفطر السعيد في «الأرينا كويت» بمول 360، حيث يستعرض العمل مغامرات فتاة صغيرة وأصدقائها وسط العديد من اللوحات الفنية المتميزة مثل الثلوج والغابات والبحار التي خبأت العديد من المفاجآت والمغامرات، وتميز بالألحان الموسيقية الجميلة والكلمات المعبرة والهادفة.



وتحرص «زين» على تعزيز جسور اتصالاتها مع عملائها والمجتمع الذي تعمل فيه طوال العام، حيث لطالما سعت إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة بشكل عملي من خلال تكثيف برامجها بالمشاركة والعطاء مع كافة أطياف المجتمع، وذلك باعتبارها من المؤسسات الاقتصادية الرائدة في القطاع الخاص الكويتي التي تؤمن بأن لديها رسالة والتزامات حقيقية تجاه المجتمع.