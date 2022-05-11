اختتم بنك وربة بالتعاون مع مجمع الحمراء مسابقة «تحدي المشي» والمقامة في مجمع الحمراء طيلة شهر رمضان، بهدف المشاركة الاجتماعية وتعزيز ممارسة رياضة المشي في الشهر الفضيل. وشهدت المسابقة تفاعلا جماهيريا كبيرا من خلال ممارسة رياضة المشي لاسيما قبل الإفطار، كما قدم البنك جوائز مادية لكل فائز فيها مبلغ 100 دينار، وهي عبارة عن تحفيز للزائرين على المشي وتوزيع جوائز أسبوعية، وبلغ عدد الفائزين الإجمالي 15 فائزا وهم: مشاري عبد المحسن الفضلي، وعبير علي السرهيد، وحسين ناصر علي، ومصطفى صلاح رشدان، ومحمد مطر الهليلي، وشوق أسامة البناي، وفيصل جمال التويتان، وأحمد محمود دياب، وفاطمة يوسف الدعي، ومعمر كاتاك، ومساعد أحمد العنجري، وحوراء عادل المنصور، وعبدالله عيد العازمي، وغازي بدر العازمي، وعبدالله أنور العنزي. وفي هذا الصدد، قال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن المطيري: نشكر المنظمين والشركاء لتنظيم هذه المسابقات لاسيما في شهر رمضان، ونؤكد أننا نهدف من خلال هذا الشهر لتحفيز الجميع على ممارسة الرياضة بانتظام، وذلك للمحافظة على الصحة.



وأضاف المطيري: يشارك بنك وربة كل عام عبر تلك المسابقات الصحية إيمانا من البنك بالمسؤولية الاجتماعية والتي يسعى لترجمتها على أرض الواقع، لافتا إلى أن البنك اعلن عن 15 فائزا بالتحدي كما فعل تطبيق FAYEZ الخاص بممارسة الرياضة للمشاركة حول بهذه الفعالية.