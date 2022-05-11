تشارك الخطوط الجوية القطرية في نسخة هذا العام من معرض «سوق السفر العربي 2022»، الذي يقام في الفترة من



9 إلى 12 مايو في مدينة دبي، في القاعة رقم 1، الجناح رقم ME1240. وتأتي مشاركة الناقل الوطني لدولة قطر بعد تخفيف القيود المفروضة على السفر نتيجة لجائحة كوفيد-19، لتستعرض تجربة السفر الفريدة على درجة رجال الأعمال «كيو سويت» الحائزة عدة جوائز عالمية، بما فيها جائزة «أفضل مقعد لدرجة رجال الأعمال»، بالإضافة إلى تجربة الواقع الافتراضي في مطار حمد الدولي الذي حاز بدوره مؤخرا لقب «أفضل مطار في العالم».



هذا، وتتمتع الخطوط الجوية القطرية بمكانة قوية وراسخة تمكنها من مواصلة قيادة مرحلة تعافي قطاع الطيران العالمي بوصفها شركة الطيران الحائزة على جائزة «أفضل شرطة طيران في العالم»، وتسير رحلاتها عبر مطار حمد الدولي، الحائز جائزة «أفضل مطار في العالم»، وذلك بحسب تصنيف شركة سكاي تراكس العالمية لشركات الطيران والمطارات.

ودشنت الناقلة الوطنية لدولة قطر وجهات جديدة إلى شبكة وجهاتها العالمية المتنامية، كما أبرمت العديد من الشراكات مع عدد من الشركات بما في ذلك خطوط ألاسكا الجوية، والخطوط الجوية الأميركية، وخطوط جيت بلو الجوية، بالإضافة إلى عضوية تحالف الطيران العالمي oneworld، وتقديم عملة مكافآت جديدة لبرنامج الولاء «أفيوس»، مع تشغيل أول رحلة في العالم محصنة بالكامل ضد فيروس كوفيد-19.

أيضا أصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران دولية تحصل على تصنيف الـ 5 نجوم في «تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى شركات الطيران» من سكاي تراكس.



وكدليل على مدى المرونة التي تتمتع بها الناقلة الوطنية لدولة قطر، ومدى التزامها وتصميمها على إتاحة إمكانية السفر وتقريب المسافات بين دول للعالم خلال أحلك الظروف التي واجهها قطاع السفر، احتلت الخطوط الجوية القطرية المرتبة الثانية على مستوى العالم في مؤشر عائدات المسافرين لكل كيلومتر (RPKs) خلال العام 2021، بحصة بلغت 6% من سوق السفر، وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن اتحاد النقل الجوي الدولي «إياتا».

كما حققت الشركة نموا لافتا بلغ 26% مقارنة بعام 2020 الذي بلغت نسبة النمو فيه 1% فقط. أيضا أصبحت الخطوط الجوية القطرية بعد الجائحة واحدة من أكبر شركات الطيران في العالم وفقا لمؤشر عائدات المسافرين لكل كيلومتر (RPKs).