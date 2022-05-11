احتفالاً بشهر رمضان الفضيل وتعزيزا لأواصر الترابط بين فرق عمله، أقام المركز المالي الكويتي «المركز» الغبقة السنوية لأسرة الشركة، وذلك في فندق سيمفوني في تاريخ 20 أبريل الماضي واشتمل برنامج الغبقة على العديد من الأنشطة الترفيهية التفاعلية، مثل المسابقات والسحوبات، والفقرات الموسيقية للحضور الذي شمل أعضاء أسرة «المركز» وعائلاتهم، كما قدم الحفل عبدالعزيز درويش، مقدم برامج في تلفزيون الكويت، والذي أضفى أجواء مميزة على الحفل لاقت استحسان الحضور.



واحتفل «المركز» بهذه المناسبة من خلال تكريم موظفيه الذين ساهموا في نجاح الشركة منذ 25 عاما أو أكثر بالعطاء غير المحدود والجهد الدؤوب، ويحتفل «المركز» أيضا في عام 2022 بالذكرى الخامسة والعشرين على إدراج الشركة في بورصة الكويت، الأمر الذي يعكس التزام «المركز» تجاه مساهميه وعملائه وكافة الأطراف ذات الصلة، ويؤكد تميزه المؤسسي الذي يجعله من رواد القطاع المالي والاستثماري.



وذكر «المركز» في بيان أن اجتماع أعضاء فريق الشركة من مختلف الإدارات في الغبقة الرمضانية يمثل أحد أبرز الأنشطة والبرامج الاجتماعية التي ينظمه لمنتسبيه، حيث يلتقي خلال هذه المناسبة أفراد أسرة «المركز» من مختلف الإدارات مع بعضهم البعض، ما يعزز روح الفريق، والتي تعتبر عاملا أساسيا للنجاح في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.

كما يعكس هذا التوجه الرامي للتواصل المستمر بين أعضاء فريق «المركز» الاهتمام الكبير الذي توليه الشركة لمواردها البشرية، وسياستها المتمثلة في البناء المستدام للقدرات البشرية التي تعد من ركائز استراتيجية «المركز» للمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية.