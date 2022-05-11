أعلن مكتب دار الكويت للهندسة للاستشارات الهندسية KEB التابع لمجموعة مدن عن الانتهاء من تنفيذ مشروع مجمع عيادات (كيور تاور) المملوك لشركة ركاز العقارية في منطقة الجهراء بمساحة مباني 3500 متر مربع موزعة على 15 طابقا وبتكلفة إجمالية 3.5 ملايين دينار.



وأكد المكتب في بيان صحافي بهذه المناسبة أهمية المشروع الجديد في المساعدة بتطوير الخدمات الصحية المقدمة في المنطقة التي تضم نحو 500 ألف نسمة من المواطنين والمقيمين موزعين على 24 تجمعا عمرانيا، منها 14 تجمعا داخل التجمع الحضري للجهراء ويتبعها 10 تجمعات خارجها.



وأضاف البيان أن أعمال التصاميم المعمارية والإنشائية والكهربائية وأعمال التكييف ومكافحة الحريق، وأعمال الصحي والتغذية بالمياه تم إنجازها وفق متطلبات العيادات الحديثة بمختلف تخصصاتها، وفي ضوء الاشتراطات البنائية ومعايير والسلامة وذلك بعد مراجعة الجهات الحكومية المعنية.



وأشار الى أن منطقة الجهراء ما زالت في حاجة لإنشاء المزيد من المنشآت الصحية المتنوعة، حيث تشير الإحصاءات الرسمية الى وجود 8 مستشفيات من إجمالي 85 مستشفى في الكويت و15 مستوصفا من إجمالي 111 مستوصفا على مستوى الكويت ومجمع صحي واحد من إجمالي 12 مجمعا على مستوى الكويت.