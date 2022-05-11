أكدت الكويت أمس الاستمرار في ممارسة دورها الإنساني ودعمها الكامل للمساعي والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، لاسيما الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام غير بيدرسون لها في سبيل الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.



جاء ذلك في بيان الكويت الذي ألقاه نائب وزير الخارجية مجدي الظفيري أمام مؤتمر بروكسل السادس للمانحين لدعم مستقبل سورية ودول الجوار.



وقال الظفيري إن المؤتمر الذي يمثل تجمعا «للمرة العاشرة لذات الغرض» يعكس استمرار تضامن المجتمع الدولي وجهوده في سبيل توفير الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري والتي بدأت في المبادرة التي أطلقتها الكويت في عقد مؤتمر الكويت الأول لدعم الوضع الإنساني في سورية عام 2013 وما تلاها من استضافة الكويت للمؤتمرين الثاني والثالث ومشاركتها في رئاسة بعض المؤتمرات التي عقدت في لندن وبروكسل.



وأضاف أن تلك الجهود جاءت لتعكس الدور الإنساني الذي تقوم به الكويت ومشاركتها المجتمع الدولي في تلمس احتياجات الشعب السوري وتخفيف معاناته.



وأشار إلى أن الكويت قدمت مساهمات سخية حيث بلغ إجمالي ما تعهدت به وقدمته لدعم الوضع الإنساني في سورية 1.9 مليار دولار، مؤكدا أن الكويت ستستمر في ممارسة دورها الإنساني بالتعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة آثار الأزمات والكوارث التي يواجهها العالم.



وأضاف: «مع تجاوز الأزمة السورية العقد من الزمان ورغم المساعي والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي ولاسيما الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام من جهود كبيرة ومقدرة في سبيل الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية والتي أسجل هنا دعمنا الكامل له، إلا أنها لم تنجح في وضع حد لهذه الأزمة بتبعاتها السياسية والأمنية وضررها على استقرار المنطقة والعالم لتستمر معها معاناة الأشقاء ومكابدتهم للأوضاع الإنسانية البالغة الصعوبة».



وتابع: «ولعل ما يدعو الى الأسى زيادة الأزمات لتشمل غالبية قارات العالم وتتضاعف معها المعاناة التي تعيشها الشعوب تشريدا وتهجيرا ونقصا لأبسط مستلزمات الحياة»، موضحا أنه «رغم المساعي الكبيرة والجهود المضاعفة التي يبذلها المجتمع الدولي لمواجهة آثار هذه الأزمات فإنها لم تنجح في الوصول الى حل لها او غير قادرة على الوفاء بكل الاحتياجات، الأمر الذي تتضاعف معه المعاناة الإنسانية وتتزايد فيه أعداد اللاجئين والمهجرين وتتضاعف تبعات تلك الأوضاع أمنيا واقتصاديا وسياسيا».



وأعرب الظفيري عن خالص الشكر والتقدير للاتحاد الأوروبي على دعوته لهذا المؤتمر الهام مع دخول الأزمة السورية عامها الثاني عشر ومع ما يواجهه الشعب السوري الشقيق جراء استمرار هذه الأزمة من معاناة إنسانية وتهجير في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة وفي بادرة تؤكد تلمس المجتمع الدولي لحجم هذه المأساة وسعيه للحد من آثارها الإنسانية على الشعب السوري الشقيق.



وكان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل افتتح المؤتمر، بدعوة المانحين إلى حشد تبرعات «أكثر سخاء» لدعم الشعب السوري، حيث تعهد مانحون بتقديم ٦٫٧ مليارات دولار دعما للشعب السوري، بحسب ما رصد موقع تلفزيون «سورية»، مؤكدين عدم تمويل إعادة الإعمار في سورية قبل الوصول إلى حل سياسي.