سعود عبدالعزيز



وجه مدير عام مديرية أمن محافظة الفروانية العميد عبدالله سفاح بإحالة جثة إلى الطب الشرعي، كما خاطب العميد سفاح مباحث الفروانية للتنسيق مع الأدلة الجنائية للوقوف على ملابسات الوفاة.



واستنادا إلى مصدر أمني فإن بلاغا ورد إلى عمليات وزارة الداخلية يوم امس عن وجود جثة متحللة لشخص مجهول الهوية في مواقف القوى العاملة بمنطقة الرقعي، وعلى الفور انتقل مدير الأمن وتم رفع ملابس غربية وليست وطنية وجدت إلى جوار الجثة. وقال المصدر إن الأدلة الجنائية ستكون معنية بتحديد صاحب الجثة ومعرفة أسباب الوفاة وتوقيت الوفاة.



من جهة اخرى، نقلت جثة وافد مصري في العقد الثالث الى الطب الشرعي اثر وفاته جراء سقوطه من الطابق الثاني لأحد مراكز التسوق في أبوحليفة كانت تجري داخله أعمال إنشائية. وسجلت قضية وفاة اثر سقوط من علو.