أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، أن شركات القطاع النفطي بدأت في إجراءات الترشيح لمنح المكافأة التشجيعية للعاملين (البونص السنوي) عن العام المالي 2021 /2022 والذي يتوقع صرفه خلال شهر مايو أو يونيو المقبل.



وذكرت المصادر أن آلية صرف المكافأة التشجيعية تشمل نحو 60% من العاملين في القطاع النفطي، أي ما يعادل نحو 13 ألف عامل، بشرط حصول الموظف على تقدير عام جيد جدا. وجاء في التعميم، الذي حصلت عليه «الأنباء»، أن شركة نفط الكويت قامت بإجراءات الترشيح اعتبارا من تاريخ 8 الجاري. وتأتي هذه المكافأة عقب إغلاق الميزانيات السنوية لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة، وتتراوح بين راتب وراتبين ونصف راتب.