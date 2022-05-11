المغالاة في أسعار الحج تعرّض الحملات لجزاءات إدارية

اسامة ابو السعود

وجه وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية عيسى الكندري بضبط أسعار الحج وعدم المغالاة فيها والعمل على تيسير إجراءاته مصداقا لقول الله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } .

وتابع الوزير الكندري في كتاب وجهه لوكيل الوزارة م. فريد عمادي وحصلت " الأنباء" على نسخة منه " لما كانت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية طبقأ لمرسوم إنشائها الصادر في 7 يناير 1979 م تختص بالإشراف على شئون الحج وحملاته وفقاً لأحكام القانون. وقد صدر القرار الوزاري رقم 51 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2015 بشأن تنظيم حملات الحج والعمرة. ورغبة منا في العمل على تيسير إجراءات الحج وضبط تكاليفه وتمكين الراغبين في أداء الفريضة بالسعر العادل وبإجراءات ميسرة تمكنهم من أدائها، لذلك نطلب ونوجه بالآتي:

1- حث اللجنة العليا للحج والعمرة على الدراسة والتنسيق مع إخواننا الكرام أصحاب حملات الحج لوضع آلية رقابية محكمة من شأنها تيسير الحج لضمان أداء الحجاج لمناسك الحج على الوجه الأكمل من خلال العمل على أن تكون التكلفة المقررة للحج بالسعر العادل واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار وعدم المغالاة فيها وذلك في ضوء خضوع حملات الحج للرقابة على المقابل الذي تحصل عليه الحملات من الحجاج وأن المغالاة في الأسعار تعرض الحملات المرخص لها من الوزارة لجزاءات إدارية عملا بنص الفقرتين (2، 4) من المادة الثانية ونص المادة السابعة من القانون رقم (1) لسنة 2015.



وتابع كتاب وزير الاوقاف " 2- إصدار تعميم إلى الإخوة أصحاب الحملات بعدم جواز تأجير رخصة تسيير الحج بمقابل مادي لحملة أخرى أو ممارسة البيع لتصاريح الحج وأنه في حال ثبوت تلك المخالفة سيتم إلغاء الترخيص بصفة دائمة للحملات ذات العلاقة والمشاركة في الإجراءات المخالفة طبقا للجزاءات المقررة بالمادة السابعة من القانون سالف البيان.



واضاف الوزير عيسى الكندري " 3- نظراً لقرار السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بتخفيض أعداد الحجاج نتيجة الظروف الطارئة التي يمر بها العالم من جائحة وباء (كورونا) تكون الأولوية هذا العام لأداء فريضة الحج لمن لم يسبق له أداؤها.



وختم كتاب وزير الاوقاف بالقول: "يرجي اعتبار هذا التوجيه على درجة عالية من الأهمية وسيحظى بمتابعة شخصية من قبلنا وكلي أمل وكما عهدناك في الاهتمام والمتابعة الحثيثة لما يصدر من توجيهات".