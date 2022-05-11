أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاربعاء، استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة، وإصابة صحافي فلسطيني آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة جنين.

وقالت الوزارة في بيان إن الصحافي علي السمودي أصيب برصاصة في الظهر لكن وضعه الصحي مستقر.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي على الصحفيين ما أدى الى إصابة أبوعاقلة برصاصة في الرأس ونقلت الى المستشفى في وضع خطير حتى أعلن استشهادها.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين وحاصرت أحد المنازل لاعتقال احد الشبان ما أدى الى اندلاع مواجهات.

وتعمل أبوعاقلة مراسلة لقناة الجزيرة الفضائية فيما يعمل السمودي مراسلا لصحيفة القدس المحلية.

يذكر ان قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المدن والبلدات الفلسطينية بشكل شبه يومي لتنفيذ عمليات اعتقال او لهدم المنازل لكنها صعدت من هجماتها ضد مدينة (جنين) في الأسابيع الأخيرة.