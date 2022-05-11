- ما ينشر من أسعار هي أرقام غير معتمدة ومخالفة للائحة اللجنة العليا للحج
- يوجد خيارات وشرائح متعددة من الخدمات لكل من يرغب بالحج
أسامة أبو السعود
تقدم الاتحاد الكويتي لأصحاب حملات حج بأطيب التهاني و التبريكات لعودة موسم الحج هذا العام ، ووجه الشكر للسلطات في المملكة العربية السعودية على عودة استقبال الحجاج من خارج المملكة .
وتابع اتحاد حملات الحج في بيان اصدره رئيس الاتحاد احمد الضويحي: " يطيب لنا أن نوضح لجميع شرائح المجتمع بأن ما يعلن عبر الصفحات الاخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي من مبالغ عالية عن تكلفة الحج إنما هي أسعار غير معتمدة و لا تمثل أسعار حملات الحج وليست كما ينشر و إنما يوجد هناك عدة خيارات واسعار تناسب جميع شرائح المجتمع من الحج الميسر الذي تبدأ تكلفته بحدود 1500 دينار أو أكثر قليلا .
واستطرد بيان اتحاد حملات الحج الكويتية " كما يوجد خيارات و شرائح متعددة من الخدمات لكل من يرغب بالحج باختيار الحملات ذات الخدمات المميزة و المتفاوتة باسعار معقولة ومناسبة تحت مظلة لجنة مراقبة الأسعار المنبثقة من اللجنة العليا للحج و العمرة .
واضاف " و لاشك أن أي ارتفاع في أسعار الخدمات مرتبط بظروف خارجة عن إرادة الحملات .
وتابع " كما يسرنا أن ننوه بأن أصحاب الحملات لديهم الحرص و الاهتمام بحجاج بيت الله و مراعاتهم لأداء الحج بأفضل و أحسن الخدمات بالأسعار المناسبة للمحافظة على تميزها العالمي بشهادة المسؤولين في الكويت و خارجها ، و أن كل ما ينشر من أسعار هي أرقام غير معتمدة و مخالفة للائحة المنبثقة من اللجنة العليا للحج و العمرة و تعليمات وزارة الأوقاف و من لديه رغبة بتقديم خدمات خاصة يتقدم للجنة ضبط الأسعار في وزارة الأوقاف لضمان الوصول إلى السعر العادل للحاج .
وختم بيان اتحاد حملات الحج " كما نهيب من الجميع أخذ المعلومات من المصادر الرسمية .