ما ينشر من أسعار هي أرقام غير معتمدة ومخالفة للائحة اللجنة العليا للحج

يوجد خيارات وشرائح متعددة من الخدمات لكل من يرغب بالحج







أسامة أبو السعود

تقدم الاتحاد الكويتي لأصحاب حملات حج بأطيب التهاني و التبريكات لعودة موسم الحج هذا العام ، ووجه الشكر للسلطات في المملكة العربية السعودية على عودة استقبال الحجاج من خارج المملكة .



وتابع اتحاد حملات الحج في بيان اصدره رئيس الاتحاد احمد الضويحي: " يطيب لنا أن نوضح لجميع شرائح المجتمع بأن ما يعلن عبر الصفحات الاخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي من مبالغ عالية عن تكلفة الحج إنما هي أسعار غير معتمدة و لا تمثل أسعار حملات الحج وليست كما ينشر و إنما يوجد هناك عدة خيارات واسعار تناسب جميع شرائح المجتمع من الحج الميسر الذي تبدأ تكلفته بحدود 1500 دينار أو أكثر قليلا .



واستطرد بيان اتحاد حملات الحج الكويتية " كما يوجد خيارات و شرائح متعددة من الخدمات لكل من يرغب بالحج باختيار الحملات ذات الخدمات المميزة و المتفاوتة باسعار معقولة ومناسبة تحت مظلة لجنة مراقبة الأسعار المنبثقة من اللجنة العليا للحج و العمرة .



واضاف " و لاشك أن أي ارتفاع في أسعار الخدمات مرتبط بظروف خارجة عن إرادة الحملات .



وتابع " كما يسرنا أن ننوه بأن أصحاب الحملات لديهم الحرص و الاهتمام بحجاج بيت الله و مراعاتهم لأداء الحج بأفضل و أحسن الخدمات بالأسعار المناسبة للمحافظة على تميزها العالمي بشهادة المسؤولين في الكويت و خارجها ، و أن كل ما ينشر من أسعار هي أرقام غير معتمدة و مخالفة للائحة المنبثقة من اللجنة العليا للحج و العمرة و تعليمات وزارة الأوقاف و من لديه رغبة بتقديم خدمات خاصة يتقدم للجنة ضبط الأسعار في وزارة الأوقاف لضمان الوصول إلى السعر العادل للحاج .



وختم بيان اتحاد حملات الحج " كما نهيب من الجميع أخذ المعلومات من المصادر الرسمية .