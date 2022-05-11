قطر: الصحافية قتلت "برصاصة في الوجه" وكانت "ترتدي سترة الصحافة"

دانت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأربعاء، "جريمة اعدام" الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة (جنين).

وحملت الرئاسة الفلسطينية في بيان صحافي، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة مشددة على انها "جزء من سياسة يومية ينتهجها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

وبينت ان جريمة اعدام الصحفية أبوعاقلة وإصابة الصحافي علي السمودي "جزء من سياسة الاحتلال باستهداف الصحفيين لطمس الحقيقة وارتكاب الجرائم بصمت".

وأشادت بالصحفيين الفلسطينيين الذين يواصلون القيام بواجبهم الوطني والإنساني تجاه القضية الفلسطينية العادلة بالرغم من هذا الاستهداف.

ومن جهتها قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان ان هذه "الجريمة المركبة امتداد لجرائم الاعدامات الميدانية المتواصلة ضد أبناء شعبنا وضد الصحفيين بشكل خاص في محاولة إسرائيلية ممنهجة لإسكات صوت الحقيقة وللتغطية على جرائم الاحتلال ومستوطنيه".

وأضافت ان "الشهيدة أبوعاقلة هي ضحية مباشرة لإرهاب دولة الاحتلال المنظم التي تتصرف بعقلية العصابات الصهيونية".

وبدورها قالت وزارة الاعلام الفلسطينية ان قوات الاحتلال اغتالت الصحفية أبوعاقلة وهي ترتدي جميع معدات وعلامات التعريف بالصحافة.

وأضافت الوزارة في بيان انها ستبدأ بجملة جهود إضافية سعيا لتسريع تحقيق العدالة وضمان عدم افلات الاحتلال من جرائمه.

واستشهدت أبوعاقلة مراسلة قناة الجزيرة الفضائية اليوم خلال تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين كما أصيب مراسل صحيفة القدس المحلية علي السمودي برصاصة من النوع الحي في الظهر لكن حالته مستقرة.

ومن جانبها قالت مساعدة وزير الخارجية القطري لولوة الخاطر، اليوم الأربعاء: إن الصحافية شيرين أبو عاقلة قتلت "برصاصة في الوجه".

وكتبت الخاطر في تغريدة على تويتر "جريمة نكراء تضاف إلى السجل البشع للاحتلال الإسرائيلي إذ قتلوا الصحافية (..) برصاصة في الوجه وهي ترتدي سترة الصحافة".