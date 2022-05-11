أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، أنها ستقوم بتوزيع الدفعة الثامنه مـن "N1" في القسائم الحكومية في مشروع جنوب سعد العبدالله والتي تشتمل على "233" قسيمه بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 24/4/2001، وذلك وفقا للمواعيد التالية:
توزيع البطاقات يوم الخميس والاحد 12/5/2022 و15/5/2022، توزيع بطاقات الاحتياط يومي الاثنين والثلاثاء 16/5/2022 17/5/2022، إجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 18/5/ 2022.
ودعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعه صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
وذكرت أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
وطلبت من المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) المسرح في تمام الساعة التاسعه صباح يوم الاثنين والثلاثاء الموافق16-17/5/2022 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
وأوردت المؤسسة الأسماء كالتالي:
0001 منصر جابر شيتان زايد محسن
0002 سالم مرجان عبدالله مرجان سالم فرج
0003 محمد رشيد مطر رشيد الحربى
0004 عادل فلاح مرزوق الرشيدى
0005 حيدر عبدالله عبدالله بوزيد
0006 معيض ضويحي عوض الرشيدي
0007 هادى راشد هادى متعب العجمى
0008 خالد عبدالهادى مطلق الهاجرى
0009 علي غالب عبدالله العنزى
0010 فهيد سعود فهيد شغبان العجمي
0011 جاسم محمد غلوم القطان
0012 رياض عبداللطيف حمد التوره
0013 احمد خالد علي الوصيص
0014 ضيف الله ضيف الله مسلم الشراري
0015 الطاف بدر سالم البدر وابنها
0016 سالم عبدالرزاق احمد المنصورى
0017 محيا محمد شايب الدوسرى
0018 سرور عبدالكريم سالمين سرور
0019 محمد شبيب شريد المطيرى
0020 انور يوسف على صالح
0021 محمد مجيبل ليلى العنزى
0022 محمد صغير محمد العجمى
0023 طارق سليمان داوود الخريف
0024 عبدالرحيم عبدالله ناهي الرشيدي
0025 مشاري علي الصراف
0026 سعد مشعان ذعار رويشد
0027 فهد عوض فرحان دوخى
0028 عبيد فالح عبيد العجمى
0029 بدر مرزوق محمد الرشيدى
0030 صالح مصلح نافع الرشيدى
0031 ابراهيم عبدالله ابراهيم المزينى
0032 رضا على احمد القابندى
0033 شريف ابجاد مذكر العتيبى
0034 سامى محمد صالح العازمي
0035 مصطفى محمد احمد جوهر حيات
0036 عبدالرضا عبدالله مكي الصيرفي
0037 مشعل خميس فهران العتيبى
0038 سعد فالح هرماس العازمي
0039 سعدون صالح سعدون العتيبي
0040 نواف محمد ابراهيم حبش
0041 محمد عبدالله حمد العنزى
0042 يعقوب جاسم عوده الفضلى
0043 جاسم محمد فلاح الرشيدى
0044 على عادل على الحمد
0045 بدر مطر خصيوي الديحاني
0046 جفران راضى جفران مجبل
0047 راضى خليفه دغيم العازمي
0048 فراج ناصر عبدالله البرازي
0049 موسى سعد شافى الرشيدى
0050 نجم عبدالله طلب الهرشانى
0051 احمد قبيل حسين العنزى
0052 مجبل مطر رحيم المطيرى
0053 جابر فهيد فهد العازمى
0054 بدر مبارك دويله الدويله
0055 فهد بدر احمد الربيعان
0056 ياسر معيض عوض الحربى
0057 محمد جاسم على الكندري
0058 وليد صباح سطام الفضلى
0059 عوض بعيجان خضران المطيري
0060 ناصر مفلح عيد المسيلم
0061 على مضر يحيى الجنابى
0062 عامر محمد اعجيان العجمي
0063 هاني جاسم علي كرم جوهر
0064 ناصر يعقوب محمد اليعقوب
0065 محمد جاسم محمد العثمان
0066 حمود عويد ريحان المطيرى
0067 هايف خالد هايف الحويله
0068 حسن حمود فرج المطيري
0069 هادى مدرهم مناور الرشيدي
0070 فيصل خالد دعيج نهابه حماده
0071 طلال شبيب ناصر شبيب
0072 جابر رجعان زمام السليمانى
0073 فهد مبارك صاهد الرشيدي
0074 جاسم محمد حمود الحربان
0075 سالم طلال عيد العازمي
0076 عبدالرحمن شجاع غازى صفيان
0077 على حسين راشد العجمى
0078 مبارك محمد مبارك الجريب
0079 يوسف محمد عيد المطيري
0080 ياسر يعقوب يوسف النامى
0081 عامر حمد ناصر الصويان
0082 بداح حمد ابداح الهاجري
0083 خالد عبدالله ناصر الرشيدي
0084 حامد لافى فالح المطيري
0085 فهد عبداللطيف مطلق الجريد
0086 سلطان هادى السفرانى
0087 بدر كميخ نايف المطيري
0088 حمد حسين على المشوط
0089 وليد احمد حمد المجرن
0090 فهد محمد سعد الونده
0091 محمد عبدالله محمد المشموم
0092 يوسف عبدالمحسن يوسف ثنيان
0093 ابراهيم ديحان خنيصر الهاجري
0094 ماجد خلف عبدالله العنزي
0095 محمد فلاح خلف المطيرى
0096 يوسف عبدالرزاق ابراهيم الفيلكاوي
0097 فلاح سند حسن الرشيدي
0098 مشعل مفرح على الشمري
0099 صقر عيد معاشى الفضلى
0100 عبدالرحمن عزيز جبيل العنزى
0101 سعود هادى حمدان
0102 عبدالعزيز ضمد خلف عبيد
0103 فيصل سويرى عبدالله العجمي
0104 ميثم فاضل عبدالنبى الصفار
0105 محمد جاسم عبدالله العلى
0106 خالد حسن على الشختلي
0107 خالد عبدالله على الشويع
0108 وليد راشد سعيد العلى
0109 فيصل مزيد ناصر العازمي
0110 حسين محمد مزيد المطيري
0111 نائل حمود ظاهر الرشيدى
0112 احمد محمد راشد الفهد
0113 خالد نعيس حمود المطيري
0114 فيصل محمد عبدالقادر السرحان
0115 ابراهيم فالح بخيتان العيبانى
0116 محمد سعد عيد الرويعى
0117 احمد فاروق عباس العبدالرحيم
0118 محمد حمد دواس العنزى
0119 فارس مناحى سعود المطيري
0120 هيثم عبدالحسين غلوم على
0121 عبدالله حميد محمد الناصر
0122 جابر مزعل جديع العنزى
0123 بدر محمد زيد سعد الديحانى
0124 محمد صلاح الدين محمود الايوبي
0125 عبدالعزيز خزيم عواد العنزي
0126 عبدالله ساير عوين الشمري
0127 فيصل فرحان خليف العدواني
0128 حسن محمد حسن العبدالله
0129 فرج سالم فرج المري
0130 جمال عبدالله صالح الفداغى
0131 مجبل مطير مجبل الرشيدى
0132 فالح محمد فالح العازمي
0133 فهد فالح مرزوق العدوانى
0134 مناور بنيان مناور الرشيدي
0135 فوزان ناصر سلطان الناصر
0136 جمال هادى حمدان الرشيدى
0137 عبدالكريم محمد سليمان الصقعبي
0138 محمد مهناعبدالله المهنا
0139 ميثم مراد تقى تقى
0140 محمد جاسم محمد النجاده
0141 خالد على مصبح العازمى
0142 وائل عبدالله فارع المطيرى
0143 يوسف عبداللطيف عبدالله الهويدى
0144 فيصل راشد فهد البوص
0145 فيصل غازى شويش اللميع
0146 عادل صنهات اردينى العتيبي
0147 بادى عواض بادى المطيري
0148 خالد عيسى عبدالعزيز النجار
0149 عريمان مهل مهل هادى
0150 فواز عبيد زويد المطيرى
0151 عيد عباد مناور الرشيدى
0152 محمد بركه غازى المطيرى
0153 عبداللطيف عبدالكريم عباس زنكوى
0154 يعقوب عبدالهادى يعقوب الوزان
0155 سعود عبدالعزيز خضر الخضر
0156 بدر حمد ضيدان الرشيدى
0157 خالد صالح شهاب الشهاب
0158 مشعل جهز محمد المطيري
0159 مشعل عبدالكريم على اجريد
0160 احمد محمد على محمد
0161 باسل نهار حمد المكراد
0162 محمد سليمان محمد المنيس
0163 محمد بدر سعد اللافي
0164 ابراهيم طلاق فلاح الهاجرى
0165 على محمد فهد العاطفي
0166 ماجد صالح محمد العبيدى
0167 احمد عبداللطيف ابراهيم بوشهرى
0168 باسل محمد عبدالله العدوانى
0169 ناصر عدهان محمد الرشيدي
0170 جاسم محمد حمدان الحربى
0171 عامر محمد عامر العجمى
0172 خالد جزاء حمود الرشيدي
0173 سالم عامر على الدماك
0174 احمد مبارك جمعان الونده
0175 جاسم عباس جاسم ذياب
0176 جاسم محمد عبدالامير بنيان
0177 جمال جاسم محمد غلوم الباطني
0178 جاسم يعقوب يوسف العروج
0179 محمد احمد مشعان المشعان
0180 مرشد عبيد مرثع العازمى
0181 منير فهد منير المطيري
0182 سيدعبدالمطلب سيدعلى سيد مسلم
0183 وسمى صياح نافل العازمى
0184 يحيى راجح ذعار الدوسرى
0185 فواز عبدالرحمن ناصر الهملان
0186 ضيدان فهيد نهار العجمى
0187 على محمد يوسف الكندرى
0188 محمد فهيد منصور العجمي
0189 بدر على مصلح الرشيدي
0190 جاسم عبدالحسين حاجيه مظفر
0191 منصور فارس اسمر الفضلي
0192 عثمان ابراهيم عبدالله الشاهين
0193 ثامر صالح سعد فالح
0194 عبدالعزيز حمود حجرف مبارك
0195 عبدالله سيد احمد هاشم
0196 هادى سعد هويدى هضيبان
0197 موسى محمد اكبر لارى
0198 عبدالله حسين صالح المناعي
0199 بدر عبدالله عامر المطيري
0200 حمد حمود على المطيري
0201 محمد عمير محمد الهاجرى
0202 علي عبدالله مرزوق العجمي
0203 فواز عيد غايب الرشيدي
0204 وليد عبدالله هلال الحميدي
0205 عشبه خصيوى مشحن
0206 عصام عبدالله محمد الشعيب
0207 فارس فهد ضويان الرشيدي
0208 فواز شاطر حمود العنزي
0209 احمد رخيص ضاحي الفضلي
0210 يوسف على مبارك المعصب
0211 طلال عبدالله سويلم العنزي
0212 وليد خالد فالح سعود
0213 يوسف عبدالغفور عبدالغفار عبدالله
0214 تركى مجبل طليحان العتيبي
0215 عبدالله شجاع ماجد العتيبي
0216 بدر حمود سعد العراده
0217 عبدالرحمن حمود عبدالهادى الفضلى
0218 نايف فهد سعود العميره
0219 خالد حمد خالد زايد
0220 عبدالله محمد سعد المطيرات
0221 سليمان مبارك سالم العامر
0222 عادل فهد طلق العازمى
0223 سعود هايف عموش العتيبي
0224 احمد حمد صقلان هويدى
0225 سالم مناحى على الفزير
0226 محمد سعد فالح الشلاحى
0227 مشعل محمد قصاب العميره
0228 جابر رشيد ناصر العازمى
0229 سلمان احمد عبدالله الخليفه
0230 جراح عيد عبدالله الشبو
0231 عبدالعزيز على مضحى العنزى
0232 مشعل عايض رجعان العازمى
0233 مبارك شافى فزع الشمرى