أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، أنها ستقوم بتوزيع الدفعة الثامنه مـن "N1" في القسائم الحكومية في مشروع جنوب سعد العبدالله والتي تشتمل على "233" قسيمه بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 24/4/2001، وذلك وفقا للمواعيد التالية:

توزيع البطاقات يوم الخميس والاحد 12/5/2022 و15/5/2022، توزيع بطاقات الاحتياط يومي الاثنين والثلاثاء 16/5/2022 17/5/2022، إجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 18/5/ 2022.

ودعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعه صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

وذكرت أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

وطلبت من المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) المسرح في تمام الساعة التاسعه صباح يوم الاثنين والثلاثاء الموافق16-17/5/2022 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

وأوردت المؤسسة الأسماء كالتالي:

0001 منصر جابر شيتان زايد محسن

0002 سالم مرجان عبدالله مرجان سالم فرج

0003 محمد رشيد مطر رشيد الحربى

0004 عادل فلاح مرزوق الرشيدى

0005 حيدر عبدالله عبدالله بوزيد

0006 معيض ضويحي عوض الرشيدي

0007 هادى راشد هادى متعب العجمى

0008 خالد عبدالهادى مطلق الهاجرى

0009 علي غالب عبدالله العنزى

0010 فهيد سعود فهيد شغبان العجمي

0011 جاسم محمد غلوم القطان

0012 رياض عبداللطيف حمد التوره

0013 احمد خالد علي الوصيص

0014 ضيف الله ضيف الله مسلم الشراري

0015 الطاف بدر سالم البدر وابنها

0016 سالم عبدالرزاق احمد المنصورى

0017 محيا محمد شايب الدوسرى

0018 سرور عبدالكريم سالمين سرور

0019 محمد شبيب شريد المطيرى

0020 انور يوسف على صالح

0021 محمد مجيبل ليلى العنزى

0022 محمد صغير محمد العجمى

0023 طارق سليمان داوود الخريف

0024 عبدالرحيم عبدالله ناهي الرشيدي

0025 مشاري علي الصراف

0026 سعد مشعان ذعار رويشد

0027 فهد عوض فرحان دوخى

0028 عبيد فالح عبيد العجمى

0029 بدر مرزوق محمد الرشيدى

0030 صالح مصلح نافع الرشيدى

0031 ابراهيم عبدالله ابراهيم المزينى

0032 رضا على احمد القابندى

0033 شريف ابجاد مذكر العتيبى

0034 سامى محمد صالح العازمي

0035 مصطفى محمد احمد جوهر حيات

0036 عبدالرضا عبدالله مكي الصيرفي

0037 مشعل خميس فهران العتيبى

0038 سعد فالح هرماس العازمي

0039 سعدون صالح سعدون العتيبي

0040 نواف محمد ابراهيم حبش

0041 محمد عبدالله حمد العنزى

0042 يعقوب جاسم عوده الفضلى

0043 جاسم محمد فلاح الرشيدى

0044 على عادل على الحمد

0045 بدر مطر خصيوي الديحاني

0046 جفران راضى جفران مجبل

0047 راضى خليفه دغيم العازمي

0048 فراج ناصر عبدالله البرازي

0049 موسى سعد شافى الرشيدى

0050 نجم عبدالله طلب الهرشانى

0051 احمد قبيل حسين العنزى

0052 مجبل مطر رحيم المطيرى

0053 جابر فهيد فهد العازمى

0054 بدر مبارك دويله الدويله

0055 فهد بدر احمد الربيعان

0056 ياسر معيض عوض الحربى

0057 محمد جاسم على الكندري

0058 وليد صباح سطام الفضلى

0059 عوض بعيجان خضران المطيري

0060 ناصر مفلح عيد المسيلم

0061 على مضر يحيى الجنابى

0062 عامر محمد اعجيان العجمي

0063 هاني جاسم علي كرم جوهر

0064 ناصر يعقوب محمد اليعقوب

0065 محمد جاسم محمد العثمان

0066 حمود عويد ريحان المطيرى

0067 هايف خالد هايف الحويله

0068 حسن حمود فرج المطيري

0069 هادى مدرهم مناور الرشيدي

0070 فيصل خالد دعيج نهابه حماده

0071 طلال شبيب ناصر شبيب

0072 جابر رجعان زمام السليمانى

0073 فهد مبارك صاهد الرشيدي

0074 جاسم محمد حمود الحربان

0075 سالم طلال عيد العازمي

0076 عبدالرحمن شجاع غازى صفيان

0077 على حسين راشد العجمى

0078 مبارك محمد مبارك الجريب

0079 يوسف محمد عيد المطيري

0080 ياسر يعقوب يوسف النامى

0081 عامر حمد ناصر الصويان

0082 بداح حمد ابداح الهاجري

0083 خالد عبدالله ناصر الرشيدي

0084 حامد لافى فالح المطيري

0085 فهد عبداللطيف مطلق الجريد

0086 سلطان هادى السفرانى

0087 بدر كميخ نايف المطيري

0088 حمد حسين على المشوط

0089 وليد احمد حمد المجرن

0090 فهد محمد سعد الونده

0091 محمد عبدالله محمد المشموم

0092 يوسف عبدالمحسن يوسف ثنيان

0093 ابراهيم ديحان خنيصر الهاجري

0094 ماجد خلف عبدالله العنزي

0095 محمد فلاح خلف المطيرى

0096 يوسف عبدالرزاق ابراهيم الفيلكاوي

0097 فلاح سند حسن الرشيدي

0098 مشعل مفرح على الشمري

0099 صقر عيد معاشى الفضلى

0100 عبدالرحمن عزيز جبيل العنزى

0101 سعود هادى حمدان

0102 عبدالعزيز ضمد خلف عبيد

0103 فيصل سويرى عبدالله العجمي

0104 ميثم فاضل عبدالنبى الصفار

0105 محمد جاسم عبدالله العلى

0106 خالد حسن على الشختلي

0107 خالد عبدالله على الشويع

0108 وليد راشد سعيد العلى

0109 فيصل مزيد ناصر العازمي

0110 حسين محمد مزيد المطيري

0111 نائل حمود ظاهر الرشيدى

0112 احمد محمد راشد الفهد

0113 خالد نعيس حمود المطيري

0114 فيصل محمد عبدالقادر السرحان

0115 ابراهيم فالح بخيتان العيبانى

0116 محمد سعد عيد الرويعى

0117 احمد فاروق عباس العبدالرحيم

0118 محمد حمد دواس العنزى

0119 فارس مناحى سعود المطيري

0120 هيثم عبدالحسين غلوم على

0121 عبدالله حميد محمد الناصر

0122 جابر مزعل جديع العنزى

0123 بدر محمد زيد سعد الديحانى

0124 محمد صلاح الدين محمود الايوبي

0125 عبدالعزيز خزيم عواد العنزي

0126 عبدالله ساير عوين الشمري

0127 فيصل فرحان خليف العدواني

0128 حسن محمد حسن العبدالله

0129 فرج سالم فرج المري

0130 جمال عبدالله صالح الفداغى

0131 مجبل مطير مجبل الرشيدى

0132 فالح محمد فالح العازمي

0133 فهد فالح مرزوق العدوانى

0134 مناور بنيان مناور الرشيدي

0135 فوزان ناصر سلطان الناصر

0136 جمال هادى حمدان الرشيدى

0137 عبدالكريم محمد سليمان الصقعبي

0138 محمد مهناعبدالله المهنا

0139 ميثم مراد تقى تقى

0140 محمد جاسم محمد النجاده

0141 خالد على مصبح العازمى

0142 وائل عبدالله فارع المطيرى

0143 يوسف عبداللطيف عبدالله الهويدى

0144 فيصل راشد فهد البوص

0145 فيصل غازى شويش اللميع

0146 عادل صنهات اردينى العتيبي

0147 بادى عواض بادى المطيري

0148 خالد عيسى عبدالعزيز النجار

0149 عريمان مهل مهل هادى

0150 فواز عبيد زويد المطيرى

0151 عيد عباد مناور الرشيدى

0152 محمد بركه غازى المطيرى

0153 عبداللطيف عبدالكريم عباس زنكوى

0154 يعقوب عبدالهادى يعقوب الوزان

0155 سعود عبدالعزيز خضر الخضر

0156 بدر حمد ضيدان الرشيدى

0157 خالد صالح شهاب الشهاب

0158 مشعل جهز محمد المطيري

0159 مشعل عبدالكريم على اجريد

0160 احمد محمد على محمد

0161 باسل نهار حمد المكراد

0162 محمد سليمان محمد المنيس

0163 محمد بدر سعد اللافي

0164 ابراهيم طلاق فلاح الهاجرى

0165 على محمد فهد العاطفي

0166 ماجد صالح محمد العبيدى

0167 احمد عبداللطيف ابراهيم بوشهرى

0168 باسل محمد عبدالله العدوانى

0169 ناصر عدهان محمد الرشيدي

0170 جاسم محمد حمدان الحربى

0171 عامر محمد عامر العجمى

0172 خالد جزاء حمود الرشيدي

0173 سالم عامر على الدماك

0174 احمد مبارك جمعان الونده

0175 جاسم عباس جاسم ذياب

0176 جاسم محمد عبدالامير بنيان

0177 جمال جاسم محمد غلوم الباطني

0178 جاسم يعقوب يوسف العروج

0179 محمد احمد مشعان المشعان

0180 مرشد عبيد مرثع العازمى

0181 منير فهد منير المطيري

0182 سيدعبدالمطلب سيدعلى سيد مسلم

0183 وسمى صياح نافل العازمى

0184 يحيى راجح ذعار الدوسرى

0185 فواز عبدالرحمن ناصر الهملان

0186 ضيدان فهيد نهار العجمى

0187 على محمد يوسف الكندرى

0188 محمد فهيد منصور العجمي

0189 بدر على مصلح الرشيدي

0190 جاسم عبدالحسين حاجيه مظفر

0191 منصور فارس اسمر الفضلي

0192 عثمان ابراهيم عبدالله الشاهين

0193 ثامر صالح سعد فالح

0194 عبدالعزيز حمود حجرف مبارك

0195 عبدالله سيد احمد هاشم

0196 هادى سعد هويدى هضيبان

0197 موسى محمد اكبر لارى

0198 عبدالله حسين صالح المناعي

0199 بدر عبدالله عامر المطيري

0200 حمد حمود على المطيري

0201 محمد عمير محمد الهاجرى

0202 علي عبدالله مرزوق العجمي

0203 فواز عيد غايب الرشيدي

0204 وليد عبدالله هلال الحميدي

0205 عشبه خصيوى مشحن

0206 عصام عبدالله محمد الشعيب

0207 فارس فهد ضويان الرشيدي

0208 فواز شاطر حمود العنزي

0209 احمد رخيص ضاحي الفضلي

0210 يوسف على مبارك المعصب

0211 طلال عبدالله سويلم العنزي

0212 وليد خالد فالح سعود

0213 يوسف عبدالغفور عبدالغفار عبدالله

0214 تركى مجبل طليحان العتيبي

0215 عبدالله شجاع ماجد العتيبي

0216 بدر حمود سعد العراده

0217 عبدالرحمن حمود عبدالهادى الفضلى

0218 نايف فهد سعود العميره

0219 خالد حمد خالد زايد

0220 عبدالله محمد سعد المطيرات

0221 سليمان مبارك سالم العامر

0222 عادل فهد طلق العازمى

0223 سعود هايف عموش العتيبي

0224 احمد حمد صقلان هويدى

0225 سالم مناحى على الفزير

0226 محمد سعد فالح الشلاحى

0227 مشعل محمد قصاب العميره

0228 جابر رشيد ناصر العازمى

0229 سلمان احمد عبدالله الخليفه

0230 جراح عيد عبدالله الشبو

0231 عبدالعزيز على مضحى العنزى

0232 مشعل عايض رجعان العازمى

0233 مبارك شافى فزع الشمرى