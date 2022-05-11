حنان عبد المعبود

كشفت مدير إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة د. عبير البحوه، أن أكثر من 70 ٪ من الوفیات في الكویت بسبب الإصابة بالأمراض المزمنة، لافتة أنها تمثل أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 41%، وتلیھا أمراض السرطان بنسبة 15٪، وأمراض الجھاز التنفسي المزمنة بنسبة 3٪، ومرض السكري أيضاَ 3٪. لافتة ان ھناك أيضا معدلات عالیة جدًا من السمنة ومرض السكري في البلاد.

وأوضحت البحوه في تصريح لها، أنه بالإضافة إلى معدل الوفیات المرتفع ، فإن الأمراض غیر الساریة مسؤولة إلى حد كبیر عن عبء المرض والعجز ، فضلاً عن استغلال الجزء الأكبر من الرعایة، كما یتزاید عبء الأمراض غیر الساریة بشكل تدریجي في معظم البلدان.