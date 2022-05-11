بقلم الأكاديمي اوكيل ساليموف

قال الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت ذات مرة: «أنا أفكر إذن أنا موجود»، بعد كل شيء في هذا العالم المستنير، يمتلك الإنسان فقط القدرة على التفكير والعيش بالعقل، هذه نعمة عظيمة أنعم الله بها على الجنس البشري، يبني حياته في إطار العقل ويقضي حياته في التفكير وبالتالي يعيش حياة سعيدة، يتم تحديد معنى حياة الشخص بشكل مباشر من خلال التفكير والاستدلال واستخدام العقل.



العالم العظيم أبونصر الفارابي قال: «جوهر الإنسان في العقل وجوهر العقل في العمل»، بالطبع ليس للعقل حجم أو وزن أو لون أو طعم، يمكننا أن نرى هذا ونعرفه في الطريقة التي يتفاعل بها الناس، في سلوكهم، في أفعالهم، في الأهداف التي يعيشون من أجلها، ففي عملية التفاعل هذه نصل إلى استنتاج مفاده أن هذا الشخص ذكي، يرتبط مستوى العقل بالأهداف، وتحيط به العواطف والمشاعر، وسيكون هدف الأذكياء عظيما بعد كل شيء لديهم طاقة لا مثيل لها ورغبة في خلق أشياء عظيمة.

معجزة اليقظة



نحن لا نتحدث عن فلسفة العقل من أجل لا شيء نحن أمة الأحلام لدينا مشاعر عاطفية في دمائنا، ومشاعر نبيلة، والقوة لتحقيق الأهداف النبيلة، هذا حدث لا ينسى لذلك يصبح المجتمع البشري موجودا في عالم الأحلام والأحلام تجمل الحياة.



السعي لتحقيق حلم يوسع الاحتمالات الإبداعية، ونتيجة لذلك يتم تكوين الشخصية التي تكون في مركز الاهتمام، والتي يعترف بها الجمهور، وتحظى باحترام واهتمام كبيرين ثم ستحدث «معجزة إعادة الميلاد».



قال طاغور عن معجزة إعادة الميلاد: «استيقظت واختفى الظلام خارج النافذة استيقظت إنها معجزة»، تمر أوزبكستان بمثل هذا التحول الكبير اليوم إن القوة النفسية والروحية لشعبنا، المشحونة بتجارب التاريخ، تنتقل إلى أفعال الحياة قبل أن نتحدث عن هذا، نريد إبداء ملاحظة أخرى، من الواضح أن المجتمع ينشأ من قبل أولئك الذين يعيشون بذكاء وإمكانات فكرية عالية، عندما يكون هناك الكثير منهم، ستزدهر الحياة وستضاف القوة إلى سلطة الدولة ستكون هناك وفرة عالمية، وحياة سعيدة.



إن أوزبكستان الجديدة، كمجتمع، يقوم على ذكاء كبير وإمكانات فكرية واسعة وتفكير حديث، تولد وتتطور وتزدهر كدولة حديثة في بيئة تاريخية جديدة تماما وهناك أسباب محددة لذلك.



لطالما كان موظفونا مجتهدين ومبدعين ويمتلكون قدرات إبداعية عظيمة ويعيشون بأهداف نبيلة ويتطلعون بثقة إلى المستقبل.



مثل هذه الأمة قادرة دائما على أي شيء يمكنها أن تخلق مستقبلا عظيما وتضع الأساس لحياة مزدهرة وطريقة حياة للأجيال القادمة.



ومع ذلك، في الوقت الذي تسير فيه عملية الإصلاحات واسعة النطاق على قدم وساق، هناك حالات تخلف عقلي، ونقص في الذكاء، وتفكير محدود على وجه الخصوص، في الوقت الذي يتم فيه تقرير التفكير الجديد، تتزايد الرغبة في حياة جديدة، وتتزايد الحاجة إليها.



هذا ما أكده الرئيس شوكت ميرزاييف: لقد وضعنا لأنفسنا هدفا عظيما لوضع أسس النهضة الثالثة في بلادنا، والتي يجب أن نخلق من أجلها بيئة وظروفا تخرج لنا الخوارزمي من جديد، وبيروني، وابن سينا، وأولوغ بيك، ونافوي، وبابورس جدد.



أولا، يجب أن يصبح تطوير التعليم والتربية ونمط الحياة الصحي وتطوير العلم والابتكار الركائز الأساسية لأفكارنا الوطنية.



ويمكن القول بأن الجهود المبذولة لتحقيق هذه الأهداف قد أرست الأساس لمظهر جديد لمجتمعنا بالإضافة إلى ذلك، هناك عامل مهم آخر يمنح الثقة في تحقيق الابتكارات الفكرية وهو أن أهداف إنشاء أسس النهضة الثالثة تشكل أساس استراتيجية التنمية في أوزبكستان الجديدة.



في الواقع، لا يمكن للعلم أن يتطور من دون تعليم، من دون تطور العلم والتكنولوجيا، من المستحيل ضمان تنمية المجتمع.



وتحقيقا لهذه الغاية، يؤيد الرئيس الإصلاح الكامل لجميع جوانب التعليم المستمر، وتحسين نوعية وفعالية التعليم.



للقيام بذلك، وقع كل العبء المادي والمعنوي على عاتق الدولة نفسها.



إن السياسة التعليمية والعلمية لدولتنا هي في الواقع ابتكار للعقل، وابتكار للإمكانات الفكرية.



هذا نوع من الابتكار السياسي والروحي والاقتصادي والاجتماعي لمبدعي المستقبل.

تعليم الشباب



في 5 أبريل من هذا العام، تم عقد مؤتمر بالڤيديو لتحليل نتائج الإصلاحات في مجال التعليم العام.



وذكرت عددا من أوجه القصور في هذا المجال. والأهم من ذلك، تم اتخاذ عدد من التدابير لتحسين جودة وفعالية التعليم في المدارس الثانوية.



على وجه الخصوص، تم التأكيد على ضرورة إنشاء مناهج جديدة تماما، واستخدام التقنيات التربوية الحديثة في التعليم، ومن المخطط أن يقوم جميع معلمي الفصول الدراسية في المدارس بالتدريس وفقا للمنهجية الجديدة خلال السنوات الـ 3 إلى الـ 4 المقبلة ولهذه الغاية سيتم إنشاء مراكز تدريب وطنية على أساس مراكز تدريب متقدمة في كل منطقة لتدريب المعلمين على الأساليب الجديدة وسوف يقومون بجذب أكثر المتخصصين المؤهلين من الخارج في مجال العلوم الدقيقة والطبيعية.



وسيتم تشكيل «مجموعة تدريب» في كل منطقة، والتي ستعمل على تحسين مؤهلات معلمي المدارس المحلية، ويحصل المدربون على رواتب تصل إلى 100% من رواتبهم الشهرية وتخصيص مبلغ إضافي قدره 100 مليون دولار لتنفيذ هذا النظام الجديد، وسيتم تنظيم معهد عبدالله أفلوني للبحوث العلمية في المركز الوطني الجمهوري للتعليم ودمجها في نظام واحد مع جامعة ولاية طشقند التربوية.



كما سيتم تحسين القاعدة المادية والفنية للمدارس الثانوية بشكل أساسي مع بداية العام الدراسي المقبل، وتنظيم دروس الكمبيوتر في 960 مدرسة، وإعادة تجهيز 740 منها، كما سيتم تحديث أكثر من 5 آلاف فصل في الكمبيوتر وتخصيص 200 مليار سوم من الميزانية الجمهورية ونفس المبلغ من الميزانيات المحلية، يمكننا أن نقول إن هذا حدث كبير للغاية، ومظهر حي لاهتمام الدولة بالتعليم.



عندما نتحدث عن التعليم المدرسي، نبدأ في النظر بأمل كبير إلى حاضرنا ومستقبلنا لأننا لن ننسى أبدا كلمات أرسطو: «مصير الوطن الأم تقرره تربية الشباب»، لذلك لا يحق لأي منا ولاسيما الآباء ونحن التربويين، أن نكون غير مبالين بتعليم الشباب.



وبالحديث عن التعليم العالي، لا نمل من التأكيد على أن مستقبل بلدنا، والنجاح في جميع المجالات يعتمد على مهنيين متعلمين جيدا وذوي تفكير عصري وناضج في مجالهم، وبالطبع، وطنيون حقيقيون ومستعدون أيديولوجيا لرفع قيمة أمتهم.



ويجب أن يؤدي التعليم العالي مثل هذه المهمة العالية، في 4 مارس من هذا العام، تم عقد مؤتمر بالڤيديو حول أولويات توظيف طلاب الجامعات.



في السنوات الأخيرة، كانت عملية الحد من الفقر والحماية الاجتماعية للفقراء على قدم وساق في بلدنا، واهتمام خاص للطلاب ذوي الدخل المنخفض الذين يدرسون في مؤسسات التعليم العالي، أصبح تحولهم إلى مواطنين نشطين في المجتمع اتجاها جديدا للسياسة الاجتماعية للدولة.



وحاليا، يدرس 820.000 طالب في الجامعات نيابة عن الرئيس، تمت دراسة الوضع الاجتماعي للطلاب وتقرر أن نحو 100 ألف شخص بحاجة إلى عمل ودخل إضافي من بينهم 7500 يتيم أو معاق وتضم الكتب 4500 فتى وفتاة أخرى تتعلق بالمزايا الاجتماعية المختلفة.



ويتم اتخاذ تدابير لضمان وحدة النظرية والممارسة في التعليم العالي حتى يتمكن الطلاب من الانخراط في عمل مفيد اجتماعيا في أوقات فراغهم. في هذه الحالة، سيتمكن الطالب ذو الدخل المنخفض، أولا وقبل كل شيء، من حل بعض مشاكله الاجتماعية.



ثانيا، يتم تشكيل الإنتاجية كخبير درس المجال بعمق من خلال اكتساب المهارات المهنية.



واعتمادا على التخصص، فإن ممارسة توظيف الطلاب في تخصصهم لها ما يبررها من جميع النواحي في نظام التعليم التربوي، يتم إصلاح المهارات النظرية والعملية عند العمل في تخصص طلاب الطب، وكذلك المتخصصين في الهندسة، والمتخصصين الزراعيين، والمهندسين المعماريين، والاتصالات، والنقل، والاقتصاد ويطورون القدرات العقلية والقدرات الفكرية.



الأهم من ذلك، سيزيد الطلاب من حبهم للمهنة التي اختاروها إنهم يعملون بحماس كبير هذا الحب والعاطفة هو ما يجعل الشخص مثاليا إنه بمنزلة الأساس لتكوينه كشخص قوي الإرادة، متحمس، ومقدام.



عند مشاهدة مؤتمر الڤيديو التالي لرئيس دولتنا حول المشاكل في مجال التعليم، لفتت انتباهي لحظة واحدة.



ينظر الرئيس إلى القادة المحليين بثقة وتصميم كبيرين.



بعد كل شيء، فإن رؤساء المنظمات والمؤسسات هم الذين ينظمون تنفيذ استراتيجية التنمية للدولة على أرض الواقع، ما يؤدي بها إلى نتائج فعالة.



وفي حديثه عن الإصلاحات في مجال التعليم العام، قال الرئيس: «إذا عمل القادة والمعلمون وفقا لأوزبكستان الجديدة، فسنكون قادرين على تعليم أطفالنا وفقا لمتطلبات العصر شعبنا يثق بنا بأعظم ثرواتهم أحفادهم هذه مسؤولية كبيرة إذا شعرنا بذلك، إذا عذبنا أنفسنا وأصلحنا المدرسة، فسنضع الأساس للمستقبل»، هناك منطق معين في هذا البيان.



نحن مسؤولون عن مستقبل الأمة، المستقبل يصنعه أطفالنا هو يملكها سنرسي أسس المستقبل من خلال تربية أطفالنا، أحفاد شعبنا يعطي الناس مستقبلهم للمدرسة، واستمرارية حياته ونسبة الجو في المدرسة يعتمد على قائدها كل قائد يخلق بيئة فريدة في مؤسسته، نحتاج إلى قادة أذكياء وجريئين ومسؤولين ومنظمين.



وفي حديثه عن مشاكل التعليم العالي، قال رئيس دولتنا: الجامعة أسرة كبيرة رب هذه الأسرة هو رئيس الجامعة.



وقد عهد إليك الأهل بأعظم ثرواتهم وهو أولادهم لذلك يجب أن يلتقي العمداء كل طالب شخصيا يعرف الوضع الحقيقي وتقارير شهرية عن الحالة الاجتماعية للطلاب وظروف دراستهم ومشاكلهم ومقترحاتهم ويتحمل شخصيا هذا الموضوع»، لذا فإن جودة وفعالية التعليم تعتمد على كيفية تنظيم العمل في كل مؤسسة، ومدى فهمها لجوهر المشكلة ومستوى إنجاز المهام الموكلة إلينا عند حل المشكلات أفكر كثيرا في الموظفين الذين يفهمون بعمق هذه المهمة المعقدة للغاية والمسؤولة التي تتطلب الاتساق والعمل المستمر.



قرأت مؤخرا مقالا في صحيفة «يانجي أوزبكستان» بقلم عميد معهد ولاية سمرقند للغات الأجنبية الخميون توكتاسينوف.



بشكل عام، نظام التعليم ليس غريبا عني علاقاتي مع الجامعات قوية على وجه الخصوص، أنا على دراية جيدة بأنشطة عدد من الجامعات في سمرقند.



بعد قراءة هذا المقال، أدركنا مرة أخرى تلك المسؤولية، والقدرة على أداء المهمة في الوقت المناسب وبطريقة عالية الجودة، والاستخدام المكثف للموارد الداخلية، والقدرة على توجيه العمل التنظيمي في ظروف صعبة نحو الهدف، أولا وقبل كل شيء، كل شيء يعتمد على رئيس كل منظمة أثناء العمل تحدثت إلى توكتاسينوف نفسه.



رأيت في صورته قائدا كانت أفكاره واضحة وعاطفية ومتحمسة وشجاعة، لدينا قول مأثور عند أهلنا: «من يريد أن يشتغل، يبحث عن فرص، من لا يريد، يبحث عن أعذار»، فالقائد الحقيقي لا يخاف من المسؤولية، إنه يبحث عن الفرص.



بعد مؤتمر بالڤيديو حول أولويات توظيف الطلاب في مؤسسات التعليم العالي، أجرى مركز التوظيف التابع لمعهد ولاية سمرقند للغات الأجنبية مسحا بين أعضاء هيئة التدريس وحدد 843 طالبا بحاجة إلى العمل بسبب الضغط الاجتماعي.



في غضون شهر، تم توظيف 200 طالب بحاجة إلى حماية اجتماعية في الوظائف الشاغرة بالمعهد، ومختلف المراكز التعليمية واللغوية، والمؤسسات التعليمية تم وضع خطط توظيف لـ 643 طالبا محتاجا متبقين، ومن المخطط توظيفهم في مراكز اللغات وفروع المعهد في منطقتي نارباي وباياريك يذكر أنه سيتم توظيف 150 طالبا من خلال جذب الطلاب ذوي الكفاءة اللغوية لـ В 2 وC 1 على الأقل إلى أنشطة التدريس.



نظرا للموارد الداخلية للمعهد، من المخطط تزويد الطلاب بمبان مجانية متاحة لتنظيم دورات تدريبية متقدمة مدفوعة الأجر، ودورات مختلفة، ودورات تكنولوجيا المعلومات، والرياضة، والخياطة، وخدمات أخرى متنوعة، وبالتالي توظيف 40 طالبا إضافيا.



يشار إلى أن المعهد يتعاون حاليا مع نحو 100 جامعة أجنبية مرموقة.



تم التعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية في ألمانيا من أجل تزويد الطلاب بالوظائف، ودراسة الخبرات الأجنبية، وإتقان التقنيات المتقدمة في أكثر البلدان تقدما.



على وجه الخصوص، من أجل ضمان توظيف الطلاب، تم التوصل إلى اتفاق مع وكالات التوظيف الألمانية The Simson Private Academy وGlobalconsalt بشأن توظيف الخريجين الشباب الذين لديهم معرفة باللغة الألمانية على المستوى الدولي لا يقل عن B1، ثم على عملهم لحسن الحظ، عرض شركاؤنا الألمان التدريب لمدة 3 أشهر، ودفع تكاليف السفر والإقامة و3 وجبات يوميا، بالإضافة إلى راتب شهري في حدود 1000-1800 يورو.



في اجتماع عقد في 29 مارس مع ممثلي أكاديمية سيمسون الخاصة ووكالة تورينغيا الإقليمية لاختيار العمال المهرة ومعهد ولاية سمرقند للغات الأجنبية، تم التوصل إلى اتفاق لإنشاء مركز لإعادة التدريب المهني وتم توقيع مذكرة تعاون.



كجزء من الشراكة، يتخرج مع В درجة واحدة في اللغة الألمانية ستكمل تدريبا أوليا مدته 6 أشهر في مختلف المجالات في شركات ألمانية مرموقة.



كتعليم مزدوج، يتقن الخريجون المهنة في الوقت نفسه ويتقنون اللغة الألمانية بشكل مثالي.



سيسمح ذلك للخريجين بمواصلة حياتهم المهنية في المستقبل وفقا للمعايير الدولية.



إن أفكارنا حول مثال معهد ولاية سمرقند للغات الأجنبية هي مجرد قطرة في المحيط. نعني زيادة فاعلية الجهود لتحقيق أهداف عظيمة.



لذلك، يجب أن نتذكر دائما أن دراسة تجربة الدول الأجنبية المتقدمة، وتدريب الكوادر على مستوى متطلبات حضارة المودم هي الدعامة الأساسية لمستقبلنا العظيم.



يتم ضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال أفراد أقوياء ومتعلمين ومحبين لأمتهم وأفراد يتمتعون بالضمير الحي.



كما أشار رئيس دولتنا، فإن الإمكانات الفكرية العالية والقدرات الفكرية العظيمة فقط هي التي ستعزز مكانة أوزبكستان الجديدة في المجتمع العالمي.



وهذا يفتح الطريق أمامه للانضمام إلى صفوف الدول الأكثر تقدما.



لذا، فإن ابتكارات العقل وابتكارات الفكر والمعرفة هي أساس كل إنجازاتنا.