دانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الاربعاء، بشدة جريمة اغتيال مراسلة قناة الجزيرة الصحفية شيرين أبو عاقلة، في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة ان ذلك يشكل انتهاكا واضحا للقوانين والأعراف الدولية ويستدعي التحقيق الفوري والمحاسبة.

واكدت المنظمة في بيان صحافي، ان استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفية أبو عاقلة أثناء قيامها بواجبها الصحافي في طريقها لنقل الوقائع وتوثيق الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني يأتي في سياق الانتهاكات الإسرائيلية لحرية الصحافة والإعلام وضمن سياستها الهادفة لمصادرة الحقيقة وتكميم الأفواه والتغطية على انتهاكاتها اليومية ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي.

ودعا البيان المؤسسات الدولية المعنية إلى التحرك الفوري لضمان تحقيق العدالة وتوفير الحماية اللازمة للصحفيين والإعلاميين العاملين في الأرض الفلسطينية المحتلة بموجب القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.