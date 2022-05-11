كشفت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للبيئة شيخة الإبراهيم، عن عزم الهيئة العامة للبيئة إقامـة دورة تدريبيـة في الإعـلام البيئـي بالتعـاون مع جمعيـة الصحافييـن الكويتيـة وذلك برعاية الشيـخ عبـد الله الأحمـد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ، مشيرة إلى حاجة الإعلام البيئي في دولة الكويت والعالم العربي إلى التطوير والدفع نحو طريق الإحترافية.

وأفادت بأن هذه الدورة التدريبية التي تحمل عنوان "الدورة التأسيسية في الإعلام البيئي" سوف تقام على مدى خمسة أيام وذلك من يوم الأحد 15 الجاري وحتى يوم الخميس 19 الجاري وذلك في مبنى الهيئة العامة للبيئة بالشويخ وسوف تشمل موضوعات إعلامية متنوعة مثل إعداد الخبر البيئي والتحقيق الصحفي في خدمة البيئة بالإضافة إلى فن كتابة القصة البيئية.

وأشارت الإبراهيم إلى أن من أهداف هذه الدورة التدريبية رفع كفاءة كوادر إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للبيئة والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني عن طريق تأهيل الإعلاميين المتخصصين في المجال البيئي والحاصلين على مخزون معرفي وافي في علوم البيئة بالإضافة إلى الإحترافية في مجال الإعلام بشكل عام بحيث يتم تقديم المادة الإخبارية البيئية للجمهور بشكل واضح ومتكامل.

كما أضافت الإبراهيم بأن إقامة هذه الدورة التدريبية يأتي في ظل حرص الهيئة العامة للبيئة الدائم على التعاون والتكاتف مع مختلف الجهات ومن ضمنها جمعيات النفع العام الكويتية سعياً نحو تطوير العمل الخاص بحماية البيئة وتطوير الشأن البيئي بشتى المجالات.