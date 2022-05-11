شهد متحف هيوستن للعلوم الطبيعية بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، محاضرة لعالم المصريات ووزير الآثار المصري الأسبق، الدكتور زاهي حواس، تحدث فيها عن الاكتشافات الأثرية التي توصل لها خلال مجموعة من الحفائر وأعمال التنقيب في جبانة طيبة القديمة، بالبر الغربي لمدينة الأقصر التاريخية في صعيد مصر.

وتحدث حواس خلال المحاضرة التي شهدها 2500 شخص ، حسب بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ ) نسخة منه اليوم الأربعاء ، عن الأعمال التي قام بها في غربي الأقصر، والتي نجح خلالها في الكشف عن "المدينة الذهبية المفقودة".

وأكد حواس أن تاريخ تلك المدينة يعود إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

وأضاف أن العمل بدأ في هذه المنطقة للبحث عن المعبد الجنائزي الخاص بالملك، توت عنخ آمون، لأنه تم العثور من قبل على معبدي كل من "حور محب" و"آي" ، مشيرا إلى أن الحفائر قادته للعثور على أكبر مدينة على الإطلاق في مصر القديمة.

ولفت إلى أن الملك "أمنحتب الثالث" ، أحد أعظم حكام مصر، هو من أسس المدينة ، وهو يعد الملك التاسع من الأسرة الثامنة عشرة، والذي حكم مصر من عام 1391 ق.م. وحتى 1353 ق.م. وقد شاركه ابنه ووريث العرش المستقبلي "أمنحتب الرابع"، أخناتون، آخر ثماني سنوات من عهده.