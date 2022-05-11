يصور الفنان باسل خياط حاليا المشاهد الأخيرة من مسلسله الجديد "منعطف خطر"، المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي المخرج السدير مسعود من تصوير جميع مشاهد المسلسل خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما بدأت مؤخرا عمليات مونتاج ومكساج الحلقات الأولى من المسلسل، والذي ينتمي لنوعية أعمال الجريمة والإثارة، ومكون من 15 حلقة.

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب باسل خياط، كل من محمد علاء وسمر مرسي وباسم سمرة وريهام عبد الغفور وآدم الشرقاوي وسلمى أبو ضيف وأحمد صيام، وعدد آخر من الفنانين، حيث يعتمد العمل على مشاركة عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف نظرا لطبيعة الأحداث.

يذكر أن آخر أعمال باسل خياط، كان المسلسل السوري "قيد مجهول"، الذي عرض على إحدى المنصات الرقمية.