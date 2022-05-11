أعلنت الحكومة النرويجية عن خطة لتعزيز مشروعات طاقة الرياح البحرية من أجل دعم الطلب عليها من القطاع الصناعى وللاستخدامات المنزلية، وفقا لبيان صدر اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم عن رئيس الوزراء جوناس جار ستور القول في بيان: "طموحنا هو أن نخصص مساحات لتوليد 30 ألف ميجاوات من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2040 في النرويج".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن النرويج تطمح للوصول إلى تشغيل نحو 1500 توربين لطاقة الرياح.

وأشار إلى أن الحكومة سوف تعمل على تسهيل تطوير استغلال طاقة الرياح البحرية على نطاق واسع.

وأضاف أنه سوف يتم بحث استخدام الكابلات ذات التدفق المزدوج للطاقة، باتجاه إلى أوروبا وآخر إلى النرويج.

وقال وزير المالية تريجف سلاجسفولد فيدوم: "سوف ندرس أيضا سبل وضع ضريبة لإيجار الأرض مستقبلا فيما يتعلق بمزارع الرياح البحرية، لضمان جمع أرباح أكبر من القطاع من أجل المجتمع".

وتهدف الحكومة النرويجية لتنفيذ الجولة التالية من منح تراخيص طاقة الرياح البحرية في مناطق جديدة في عام .2025