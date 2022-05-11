أبدت لاتفيا وفنلندا رغبتهما في الاستضافة المشتركة لمنافسات بطولة العالم 2023 لهوكي الجليد بعد أن جرى تجريد روسيا من حق استضافة البطولة بسبب أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتستضيف فنلندا نسخة هذا العام من البطولة في مدينتي تامبيري وهلسنكي، في الفترة بين 13 و29 أيار/مايو الجاري، وقد استضافت العاصمة اللاتفية ريجا نسخة عام 2021 بعد أن استبعدت بيلاروس من المشاركة في الاستضافة

وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن تقديم ملف مشترك من قبل فنلندا ولاتفيا لاستضافة بطولة عام 2023، يحظى بترحيب من الاتحاد الدولي لهوكي الجليد.

وقال إيجارس كالفيتيس، رئيس الاتحاد اللاتفي لهوكي الجليد، في تصريحات للتليفزيون اللاتفي:"نفكر بجدية في إمكانية استضافة نسخة العام المقبل من البطولة مع فنلندا"، مشيرا إلى أن ريجا وتامبيري مرشحتين محتملتين لاستضافة المنافسات.

وأضاف :"فريقنا على أتم استعداد، نمتلك الخبرة، ونعرف كيف نعمل مع الجميع كما ندرك كيفية ذلك. نحن في محادثات مع الفنلنديين ومستعدون لتحمل المسؤوليات." ومن المقرر أن يتخذ الاتحاد الدولي قراره بشأن استضافة نسخة 2023 خلال اجتماع جمعيته العمومية المقرر في تامبيري بين 26 و28 أيار/مايو الجاري.