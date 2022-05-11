قال مكتب الاحصاء اليوناني إن التضخم في اليونان ارتفع إلى 2ر10% في نيسان/أبريل الماضي، ليصل لأعلى مستوى منذ 28 عاما.

وكانت أخر مرة وصل فيها معدل التضخم لمستوى مماثل في نيسان/أبريل 1994، عندما ارتفع إلى 9ر10%.

وقال ممثلو منظمات زراعية وأصحاب فنادق لوسائل الاعلام اليونانية إن مجموعة من العوامل أدت لارتفاع معدل التضخم من بينها الحرب الروسية في أوكرانيا وارتفاع أسعار المواد الخام والأغذية والأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة.

وتحاول الحكومة اليونانية مساعدة المواطنين التعامل مع ارتفاع التكاليف، وقد منحت بالفعل ملاك السيارات والدراجات منحة خاصة، تُمنح مرة واحدة تتراوح ما بين 30 يورو (31 دولار) و 50 يورو.