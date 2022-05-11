طرحت الحكومة الكورية الجنوبية مشروع قانون ميزانية إضافية يهدف إلى تعويض صغار التجار المتضررين من جائحة كورونا وستقدمه إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) في وقت لاحق من هذا الأسبوع ، حسبما قال وزير المالية تشو كيونج هو، اليوم الأربعاء.

وأدلى تشو بهذه التصريحات في أول اجتماع تشاوري بين حزب قوة الشعب الحاكم والحكومة، غداة تولي الرئيس يون سوك يول منصبه، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

وقال تشو إن خطة الميزانية الإضافية تهدف بشكل أساسي إلى تعويض صغار التجار المتضررين من الجائحة وتحقيق الاستقرار في الأسعار للأشخاص المعرضين للخطر.

وأوضح تشو أنه ستتم المصادقة على الخطة في اجتماع لمجلس الوزراء غدا الخميس وتقديمها إلى الجمعية الوطنية يوم الجمعة ، مضيفا أن الحكومة ستتعاون بشكل كامل مع المشرعين للموافقة على مشروع القانون بحلول نهاية هذا الشهر.