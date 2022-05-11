اختارت مجموعة ستاندرد بنك جروب المصرفية الجنوب أفريقية سيدة سمراء لتولي رئاسة مجلس إدارتها لأول مرة في تاريخ أكبر بنك في جنوب أفريقيا من حيث قيمة الأصول.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن قرار تعيين نونكولوليكو نيمبيزي كرئيسة لمجلس إدارة المجموعة المصرفية سيدخل حيز التطبيق اعتبارا من أول حزيران/يونيو المقبل لتحل محل رئيس مجلس الإدارة الحالي تولاني جكاباشي الذي سيترك منصبه بعد اجتماع الجمعية العمومية للبنك يوم 31 أيار/مايو الحالي.

وقال سيم تشابالالا الرئيس التنفيذي للبنك "إنه حدث كبير للغاية أن تتولى سيدة لأول مرة منصب رئيس مجلس الإدارة بعد وقت قصير. وهذه الرئيسة لمجلس الإدارة أفريقية سمراء".

يذكر أن نيمبيزي شغلت في وقت سابق منصب رئيس مجلس إدارة بورصة الأوراق المالية الرئيسية في جنوب أفريقيا، ومنصب الرئيس التنفيذي لشركة الصلب أرسيلور ميتال جنوب أفريقيا التابعة لمجموعة أرسيلور ميتال العالمية لصناعة الصلب.

يأتي هذا التعيين في الوقت الذي يواجه فيه القطاع المالي والمصرفي في جنوب أفريقيا ضغوطا متزايدة من أجل زيادة درجة التنوع في مجالس الإدارة ومستويات الإدارة العليا.