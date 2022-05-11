ألقت الشرطة الايطالية القبض على 43 شخصا يشتبه في عضويتهم في المافيا في مداهمات كبيرة في روما.

ويتردد أن هؤلاء الأشخاص أسسوا في روما فرعا لمافيا ندرانجيتا من كالابريا، إحدى أكبر وأخطر عصابات المافيا .

وقال المحققون إن المجموعة، التي يقودها زعيمان، عملت في عدة مناطق بروما، مثل المطاعم وتجارة الاسماك ومحلات الحلويات.

وخلال عمليات البحث في العاصمة، قامت وحدات مكافحة المافيا بتنفيذ مداهمات في منطقة جنوب كالابريا، وألقت القبض على 35 مشتبها بهم.

وتحدث نيكولا زينجاريتي، رئيس منطقة لاتسيو، عن " أهم عملية يتم تنفيذها في روما ضد مافيا ندرانجيتا".

وكانت المافيا ، ومقرها كالابريا، قد قررت إقامة كيان رسمي في روما في صيف 2015" لشن حرب" بحسب ما قاله أحد القادة في محادثة تم التصنت عليها ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية" آنسا".