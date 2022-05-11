أعلن مصدر رسمي سعودي أن كبرى الشركات الأمريكية تستكشف فرص توسيع أعمالها في مجالات التقنية والفضاء والابتكار في المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم أن "الوفد السعودي برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه استعرض الليلة الماضية بغرفة التجارة الأمريكية "USCC"، الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين وعدد من تنفيذي كبرى الشركات الأمريكية، في مجالات التقنية والفضاء والبحث والتطوير والابتكار، والمميزات التنافسية التي تحظى بها المملكة كمنصة رقمية ولوجستية ومحور لربط القارات، إضافة إلى الممكنات في المجالات المعنية، وذلك بحضور سفيرة الرياض لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان" .

وأضافت أن " اللقاء يهدف لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي واقتصاد الابتكار بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وبناء شراكات بين قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والفضاء والبحث والتطوير والابتكار، والتي تتيح فتح قنوات فعّالة لتبادل المعرفة، وأفضل الممارسات، بما يسهم في تحقيق أهداف البلدين، وتعزيز الدور الحيويوالمهم لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ".

وعقدت المملكة أمس أيضا عدداً من اللقاءات الثنائية مع شركات الفضاء الأمريكية في واشنطن ، ممثلة بالهيئة السعودية للفضاء، وذلك على هامش الزيارة الرسمية.