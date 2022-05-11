طالت ظاهرة ابيضاض نحو 91 في المئة من الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا، وتسببت بها موجة حرّ طويلة خلال فصل الصيف الجنوبي، بحسب تقرير حكومي جديد صدر مساء الثلاثاء.

وأظهر مسح 719 من الشعب المرجانية أن درجة معينة من الابيضاض لحقت بـ654 منها، أي ما نسبته 91 في المئة.

وهذه أول مرة تعاني فيها أكبر شعب مرجانية في العالم مثل هذا الابيضاض خلال ظاهرة النينيا المناخية التي تشهد عادةً انخفاضاً غير طبيعي في درجات حرارة المياه.

ولاحظ تقرير المراقبة أن "الشعب المرجانية بدأت تتأثر بعواقب تفاقُم التغير المناخي"، مذكّراً بأن موجة الابيضاض هذه هي الرابعة تطال الشعب المرجانية منذ عام 2016.

وأجرت الهيئة المسؤولة عن الحاجز المرجاني العظيم التي نشرت هذه الدراسة عمليات مسح شاملة بين أيلول/سبتمبر 2021 وآذار/مارس 2022 لهذه الشعب المرجانية المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وتبيّن للهيئة أن حرارة المياه بدأت ترتفع في نهاية كانون الأول/ديسمبر، ملاحِظةً أن ظاهرة الابيضاض شملت المناطق الثلاث التي يقع فيها الحاجز المرجاني، وهي تتمثل في بهتان للون ناجم عن تنفير الطحالب التي تعطي المرجان لونه ومغذّياته.

وتبقى الشعاب المرجانية المبيضة حيّة وقادرة على التعافي إذا تحسنت الظروف، لكنّ "نسب النفوق قد تكون مرتفعة في تلك الشديدة الابيضاض"، بحسب نسخة أولى من التقرير نشرت في آذار/مارس الفائت.

ويتوقع أن تتخذ اليونسكو في حزيران/يونيو المقبل قراراً في شأن إمكان إدراج الحاجز المرجاني العظيم ضمن قائمة المواقع المصنفة على أنها "في خطر".

وأطلقت أستراليا خطة حماية بمليارات الدولارات تحمل عنوان "Reef 2050" (الحاجز المرجاني 2050) بعدما هددت الأمم المتحدة في العام 2015 بإخراج الموقع من قائمة التراث العالمي