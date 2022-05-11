انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أعمال الاجتماع الـ 12 للقوة المعنية في منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" بالتلاعب بنتائج المباريات الرياضية، والذي تستضيفه وزارة الداخلية الإماراتية بمشاركة أكثر من 50 دولة من قارات العالم كافة.

وأوضح وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الاجتماع، يتناول عددا من القضايا المتعلقة بالنزاهة الرياضية والمخالفات القانونية المتعلقة بالمباريات، ودور المجتمع الدولي في تعزيز العمل وتبادل الخبرات للحد من انتشار مثل هذه المخالفات غير القانونية وتوفير أجواء المنافسات الرياضية الصحية، وكذلك كشف أساليب التحايل والتلاعب بالنتائج ووسائل التعامل معها وأفضل الممارسات في طرق التحقيق، وسبل إمكانية استخدام العملات المشفرة وشركات خارج الحدود /Offshore/ وأدوات مراقبة الإنترنت.

وأطلع المشاركون في هذا الاجتماع العالمي على المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات على الصعيد العالمي لمنع الفساد والغش في طائفة واسعة من المجالات الرياضية، حيث تحاول شبكات إجرامية استغلال شغف الجماهير الرياضية واستغلالها لتنفيذ مآربها غير القانونية.

ويعزز الاجتماع من العمل الدولي التكاملي وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في سبيل الارتقاء بالعمل المؤسسي الهادف لتعزيز أمن واستقرار المجتمعات، حيث تعمل مثل هذه اللقاءات المتخصصة على بحث عدد من المواضيع المتعلقة بالنزاهة والشفافية، وتعزيز أمن التظاهرات والأحداث الرياضية العالمية وملتقيات الشباب الدولية.