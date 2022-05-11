أعلنت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر اعتزامها الاستحواذ على شركة بيوهيفن فارماسيوتيكال هولدنج مقابل 6ر11 مليار دولار نقدا للحصول على عقار مصرح به لعلاج الصداع النصفي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان فايزر القول إن الشركة العملاقة ستدفع 50ر148 دولار مقابل كل سهم من أسهم بيوهيفن. ومقابل كل سهم من أسهم بيوهيفن سيحصل مساهموها بما في ذلك شركة فايزر على نصف سهم من أسهم شركة نيو بيوهيفن وهي شركة جديدة سيتم طرح أسهمها للتداول وتتولى مسؤولية عقاقير جديدة تحت التطوير ولا تستخدم تكنولوجيا علاج الصداع النصفي المعروفة باسم سي.جي.آر.بي.

وأشارت بلومبرج إلى أن فايزر لديها موارد نقدية كبيرة بفضل المبيعات الضخمة للقاح فيروس كورونا المستجد وهو ما يتيح لها الدخول في صفقات استحواذ لتنويع محفظة منتجاتها، خاصة مع توقعات تراجع الطلب على لقاحات كورونا في ظل انحصار الجائحة.

كانت فايزر وبيوهيفن قد اتفقتا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على التعاون في بيع عقاري علاج الصداع النصفي الخاصين بالأخيرة خارج الولايات المتحدة. واستثمرت فايزر 350 مليون دولار للاستحواذ على 6ر2% من أسهم بيوهيفن بسعر 173 دولار للسهم.