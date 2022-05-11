أعلنت شركة صناعة السجائر الأمريكية العملاقة فيليب موريس إنترناشونال اليوم الأربعاء أن شركة فيليب موريس أولاند القابضة التابعة لها قد قدمت عرضا موصى به لشراء شركة سويديش ماتش السويدية لإنتاج التبغ والسجائر التى تحتوى على البدائل الخالية من الدخان مقابل 106 كرونه سويدية للسهم الواحد نقدا.

وتصل قيمة الصفقة بالكامل إلى 2ر161 مليار كرونه تقريبا، أي 16 مليار دولار تقريبا.

ويزيد السعر المعروض للسهم الواحد بنسبة 4ر39% على سعر السهم في ختام تعاملات يوم 9 أيار/مايو، وهو 06ر76 كرونه.

ويوصي مجلس إدارة سويديش ماتش بأن يقبل مساهمو الشركة هذا العرض. ومن المتوقع أن تبدأ مهلة الرد على العرض في 23 حزيران/يونيو أو نحو ذلك وتنتهي في 30 أيلول/سبتمبر أو نحو ذلك .