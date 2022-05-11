عقب العثور على فتاة ميتة وصبي مصاب في وسط مدينة هاناو الألمانية، توفي الصبي أيضا متأثرا بجراحه الخطيرة.

وقالت متحدثة باسم المدعي العام في هاناو في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المحققين يفترضون وقوع جريمة قتل، مضيفة أنه يجري البحث عن مشتبه به.

وذكرت المتحدثة أن هناك مؤشرات على خلفية عائلية للجريمة.

وأبلغ مارة الشرطة صباح اليوم بعد عثورهم على صبي مصاب بإصابات بالغة أمام برج سكني في وسط المدينة. وبعد ذلك عثرت الشرطة على فتاة ميتة في شرفة شقة بالطابق التاسع في البرج.

وقالت المتحدثة باسم الادعاء العام إن الصبي كان يبلغ من العمر 11 عاما والفتاة 7 أعوام، وكانا يقيمان في تلك الشقة.

وتم نقل الصبي إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة.

وتقع المدينة على بعد 20 كيلومترا من مدينة فرانكفورت غربي ألمانيا.