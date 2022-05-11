أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الأربعاء أن ملعب "جودسويل أكبابيو" الدولي في نيجيريا، سيستضيف مباراة نهائي كأس الكونفدرالية المقررة في 20 أيار/مايو الجاري.

وذكر الكاف عبر موقعه الرسمي اليوم أنه سيعلن عن توقيت بدء المباراة في الوقت المناسب.

وتحسم بطاقتي التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية يوم الأحد المقبل عبر لقاء أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقيا مع الأهلي طرابلس الليبي ونهضة بركان المغربي مع مازيمبي الكونغولي في إياب الدور قبل النهائي.

وكانت جولة الذهاب قد شهدت فوز أورلاندو على الأهلي طرابلس 2 / صفر ومازيمبي على نهضة بركان 1 / صفر.