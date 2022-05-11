قال بنك إندونيسيا المركزي إن معدل التضخم الأساسي في البلاد مازال تحت السيطرة رغم نمو الطلب المحلي، بفضل استقرار سعر الصرف، وثبات توقعات الأسعار بفضل ثبات السياسة النقدية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن معدل التضخم الأساسي الذي يستند إليه البنك المركزي الإندونيسي بشكل أساسي في تحديد السياسة النقدية، ارتفع خلال نيسان/أبريل الماضي نتيجة ارتفاع أسعار زيت الطهي وتكاليف النقل.

وبلغ معدل تضخم أسعار الغذاء الأشد تقلبا خلال الشهر الماضي 48ر5% سنويا على خلفية ارتفاع أسعار العلف وسوء الأحوال الجوية وارتفاع أسعار النفط واللحوم والسمك والبيض خلال أجازة عيد الفطر.

وذكر البنك المركزي أنه سيحافظ على استقرار الأسعار وتعزيز تنسيق السياسة مع الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية للسيطرة على معدل التضخم في النطاق المستهدف ويتراوح بين 2 و4%.