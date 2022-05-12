أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية «سهل» يوسف كاظم عن إضافة تحديث جديد بالتطبيق سعت من خلاله الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتبسيط اجراءات تجديد البطاقات المدنية لأفراد الأسرة والعمالة بالنسبة لرب الأسرة مستخدم التطبيق.



وأوضح كاظم أنه يمكن استخدام خدمة تجديد البطاقة المدنية لأفراد الأسرة عبر خدمات الهيئة العامة للمعلومات المدنية في «سهل» بشكل اكثر سرعة وبساطة، اذ بإمكان رب الأسرة تجديد البطاقات المدنية لأبنائه والعمالة التي على كفالته عبر قائمة أرقامهم المدنية مباشرة والتي ستظهر من خلال قائمة منسدلة تتيح كذلك تجديد بطاقة رقم مدني آخر. وأضاف: بإمكان مستخدمي تطبيق «سهل» الاستفادة من هذا التحديث من خلال اختيار قائمة «خدمات» ثم اختيار خدمات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ثم «خدمات البطاقة» وبعد ذلك اختيار «خدمة تجديد البطاقة».