ليلى الشافعي



وقعت «نماء» الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي أمس مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية مساهمة لتمكين المفوضية من تقديم البعثات الجامعية إلى 14 طالبا من اللاجئين السوريين في المنطقة على مدار 4 سنوات ضمن برنامج منح التعليم العالي التابع للمفوضية.



وفي هذا الصدد أكد الرئيس التنفيذي في «نماء» سعد العتيبي أن العلم هو سر نهضة الشعوب وتقدمها، والتعليم الجامعي أحد العناصر الأساسية المهمة في دعم التنمية البشرية بجميع أنحاء العالم، حيث إنه لا يوفر للفرد المهارات الأساسية اللازمة لسوق العمل فقط، وإنما تدريبا ضروريا لجميع الأفراد على اختلاف تخصصاتهم.



وبين العتيبي ان التعليم الجيد هو في الواقع كل شيء، فهو يساعد على حماية اللاجئين ويمنحهم الأمل بمستقبلهم ويعزز التماسك الاجتماعي ويمكن للاستثمارات في التعليم أن توفر فرصا حقيقية للمجتمعات المستضيفة، ولاشك أن أزمة اللاجئين السوريين لاتزال تتصدر عناوين الصحف ووسائل الإعلام العالمية نظرا لحجمها وانعكاساتها الاقليمية والدولية المستمرة لكن في طياتها هناك كارثة كامنة بعيدا عن الأنظار لا تقل شأنا في تأثيرها على مستقبل الأمة السورية وهى الأزمة التعليمية وعدم استطاعت اللاجئ اكمال دراسته الجامعية.



وأضاف: من بين اللاجئين السوريين الذين هربوا من الصراع في بلدهم هناك عشرات الآلاف من الشباب السوريين الذين توقفوا عن متابعة تعليمهم الجامعي فجأة، مما قضى على آمالهم نحو مستقبل أفضل فقبيل اندلاع الأزمة بلغ معدل اكمال الدراسة الثانوية 74% ونحو ربع أعداد الفئة العمرية بين 18 و22 سنة كانوا يستكملون دراستهم الجامعية، ولذا وقعت «نماء» اتفاقية لدعم برنامج التعليم العالي التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ظل التحديات التي يواجهها اللاجئون للوصول إلى التعليم العالي، خصوصا في ظل جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية، حيث لا تتجاوز نسبة التحاق اللاجئين بالتعليم العالي حاجز الـ5%، وفقا لأحدث تقارير المفوضية الخاصة بالتعليم.



من جانبها، قالت الممثلة الجديدة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت نسرين الربيعان: يعد دعم حصول اللاجئين على التعليم العالي مؤثر جدا وهو من ضمن استراتيجية مشاريع التعليم للمفوضية خلال السنوات القادمة.