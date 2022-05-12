نفت وزارة الكهرباء السورية أمس صدور تعرفة جديدة للتغذية الكهربائية أو أي تعديل عليها، وذلك بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي جدولا لتعرفة كهربائية.



وقالت الوزارة عبر حسابها على فيسبوك «ان جدول التعرفة الكهربائية الذي يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والذي عرض أمس عبر برنامج على قناة السورية هو للتعرفة السابقة المعمول بها منذ 1/11/2021».

وكانت انتشرت أول من أمس صورة عبر مواقع التواصل قيل إنها تعرفة جديدة للكهرباء المنزلية، كانت قد عرضتها قناة «السورية» عبر أحد برامجها.



وسبق أن رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بداية نوفمبر الفائت، وقال مدير المشتركين في مؤسسة «نقل وتوزيع الكهرباء» حسام نصر الدين إنه بعد تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء ارتفعت أسعار جميع الشرائح بنسب تراوحت بين 200% و800%.