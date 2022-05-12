مفرح الشمري



يحتفل العاملون في قطاع الإذاعة هذا اليوم، بمرور 71 عاما على أول بث رسمي لإذاعة الكويت الذي كان مساء يوم 12 مايو 1951، وكانت بداية الانطلاقة من إحدى غرف الأمن العام في قصر نايف، وأول أغنية سمعها الجمهور هي للفنان محمود الكويتي وكان أول بث للأخبار في شهر يونيو من عام 1960، ليستمر تطور الإذاعة الكويتية حتى بلغت ذروة تطورها في الثمانينيات من القرن العشرين بعد انتقالها إلى مجمع الإعلام الحالي.



في هذه المناسبة العزيزة على كل العاملين في إذاعة الكويت نقول لهم «كل عام وانتم بخير» والى مزيد من التألق والنجاح.



ولأهمية هذه المناسبة، ستجير قطاع الإذاعة البرامج المباشرة والمسجلة التي تبث عبر أثير إذاعة البرنامج العام وإذاعة البرنامج الثاني والمحطات الأخرى للاحتفال بمرور 71 عاما على أول بث رسمي لهذه الإذاعة العريقة، وذلك بتعليمات مباشرة من الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة د.يوسف السريع، حسبما ذكره مراقب شؤون البرامج في إذاعة البرنامج الثاني إبراهيم ماتقي لـ «الأنباء».



وأضاف ماتقي: احتفالا بهذه المناسبة العزيزة على قلوب العاملين في الإذاعة ستسخر عدد من البرامج المباشرة التي تبث عبر أثير إذاعة البرنامج الثاني مثل برنامج «نسايم» الذي يقدمه الإعلامي القدير فهد العنزي وبرنامج «ضحاوي» الذي تقدمه كل من أمل محمد وانتصار الطواري بالحديث عن هذه المناسبة ومراحل التطور في إذاعة الكويت من خلال استضافتهم العديد من الضيوف في مختلف المجالات.



وتابع قائلا: إن إذاعة البرنامج العام بتعليمات من مديرها الإعلامي سعد الفندي ستحتفل بهذه المناسبة من خلال برنامج «مراحب» التي يخصص حلقته لرصد الآراء على تطور إذاعة الكويت من خلال الاتصالات الهاتفية مع عدد من المختصين في الإعلام داخل الكويت وخارجها لاستيضاح دور إذاعة الكويت منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا.



وأشار مراقب شؤون البرامج في إذاعة البرنامج الثاني إبراهيم ماتقي الى ان برنامج «ابي منه الخبر» الذي تعده وتقدمه الإعلامية القديرة فيحاء السعيد سيسلط الضوء على هذه الاحتفالية العزيزة على قلوب العاملين في إذاعة الكويت.