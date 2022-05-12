العميري: نتائج «الاستثمارات الوطنية» اتسمت بالإيجابية بسبب القاعدة المتينة التي ترتكز عليها وقدرتها على التأقلم مع البيئة التشغيلية محلياً وإقليمياً

المخيزيم: الشركة تقوم بقيادة اكتتاب «علي الغانم وأولاده للسيارات» كمنسق رئيسي ومستشار إدراج واستثمار في السوق الرئيسي لبورصة الكويت



قال رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري إن الشركة واصلت تحقيق أرباح مالية للربع الأول من هذا العام 2022، حيث جاءت النتائج المثمرة والأداء الاستثنائي الذي حققته الاستثمارات الوطنية خلال أكثر من ثلاثة عقود ونصف، ما نتج عنه من نجاحات متميزة ضمن أنشطتها المتعددة، الأمر الذي وضعها في مصاف الشركات الرائدة على مستوى الكويت والمنطقة أيضا، وهذا يؤكد مكانتها كواحدة من أكبر شركات الاستثمار من حيث حجم الإيرادات والربحية المدعومة بالنتائج الإيجابية، وقدرتها على تخطي جميع الأزمات والأوضاع الاستثنائية، بالإضافة إلى قدرتها على الحفاظ على مصالح عملائها بكفاءة عالية، مما نتج عنه تحقيق صافي ربح بقيمة 15.4 مليون دينار بواقع 19.3 فلسا للسهم الواحد والخاص بمساهمي الشركة الأم خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بصافي ربح بلغ 3.8 ملايين دينار بربحية للسهم تقدر بنحو 4.7 فلوس للسهم الواحد للفترة المقابلة لها من العام الماضي 2021، بارتفاع بلغ 307%.

وأوضح العميري أن نتائج الشركة التي اتسمت بالإيجابية بسبب القاعدة المتينة التي تتميز بها الشركة وقدرتها على التأقلم مع البيئة التشغيلية محليا وإقليميا، حيث جاء ذلك انعكاسا لاستراتيجية طويلة الأمد تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة، والتي تعمل الإدارة التنفيذية على تطبيقها بمهنية عالية.



وأكد أن تلك الاستراتيجية ترتكز أساسا على قاعدتين مهمتين هما تنويع مصادر الدخل وتقليل المخاطر، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الجهاز التنفيذي للشركة، والذي يعمل دائما على ترجمة تطلعات مجلس الإدارة الذي لا يألو جهدا في تحقيق طموحات المساهمين والعملاء.



وعلى الصعيد نفسه، قال الرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية فهد المخيزيم إن النتائج المالية خلال الربع الأول من العام الحالي، كانت مدعومة باستراتيجية متوازنة تتفاعل إيجابيا مع المؤشرات المالية والاقتصادية وتحقق عوائد مالية متميزة ومستدامة وعكس ذلك الأداء المتميز لفريق العمل في اقتناص الفرص الاستثمارية المتوافرة ما أثمر عن تنام مؤثر ومميز في العمليات التشغيلية الاستثمارية مما أدى إلى نجاح الشركة وتحقيق طموحات المساهمين والعملاء.



وذكر المخيزيم أن الاستثمارات الوطنية قد سجلت نموا في إجمالي أصول الشركة بنسبة 43.8% ما يقارب 328.6 مليون دينار، ومقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021 والتي بلغت 228.6 مليون دينار، أما بالنسبة لإجمالي حقوق المساهمين فقد بلغ 251.3 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، كما بلغت الأصول المدارة ما يقارب 1.3 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي حيث بلغت 1.05 مليار دينار.



كما ارتفعت الإيرادات الشاملة الأخرى خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 19.1 مليون دينار مقارنة بـ 3.2 ملايين دينار خلال الربع الأول من العام الماضي 2021 بارتفاع بلغ 506%.



كما أفصح المخيزيم عن الارتفاع المتميز الذي بلغ 68.8% في أتعاب وحوافز ووساطة واستشارات ليصل إلى 2.5 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من الربع الأول من عام 2021 حيث بلغ 1.5 مليون دينار.



أداء مميز للصناديق الاستثمارية



من جانب آخر، أعلن المخيزيم عن الأداء المميز الذي سجلته صناديق الشركة الاستثمارية خلال فترة الربع الأول من العام الحالي، حيث سجل صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية عائدا بلغت نسبته 18.95%، ثم صندوق الوطنية الاستثماري 14.06% وصندوق الدارج الاستثماري 12.54% ثم صندوق زاجل للخدمات والاتصالات 10.01%.



ومع هذه التوزيعات النقدية التي تجاوزت 11 مليون دينار، نكون أول شركة ضمن قائمة مديري صناديق الأسهم الاستثمارية في بورصة الكويت التي تقوم بتوزيع أرباح نقدية بعد الأزمة العالمية، وتحقيق عوائد جارية تنافسية، لتعكس الخطوة الاستراتيجية الناجحة التي تسير بها الشركة في إدارة صناديقها، وحرصها على تحقيق أفضل العوائد لحاملي الوحدات الذين منحوها الثقة في إدارة أموالهم، حيث تم توزيع أرباح نقدية لصناديق الشركة، وكانت أرباح صندوق الوطنية الاستثماري بنسبة 5% من القيمة الاسمية، بواقع 50 فلسا للوحدة وذلك عن نتائج عام 2021 (بعائد جار بلغ 5.5%)، أما بالنسبة لصندوق الدارج الاستثماري فقد تم توزيع أرباح نقدية بنسبة 3% من القيمة الاسمية، بواقع 30 فلسا للوحدة وذلك عن نتائج النصف الثاني من عام 2021 (بعائد جار بلغ 6.2%)، بالإضافة إلى توزيع أرباح نقدية لصندوق زاجل للخدمات والاتصالات بنسبة 5% من القيمة الاسمية، بواقع 50 فلسا للوحدة وذلك عن نتائج النصف الثاني من عام 2021 (بعائد جار بلغ 4.5%).



كما أوضح المخيزيم أن أداء فريق قطاع الثروات كان إيجابيا خلال الربع الأول من عام 2022، حيث استطاع فريق العمل تحقيق نتائج ملموسة نحو تعظيم الأصول المدارة بالشركة من خلال التوسع في قاعدة العملاء والحصول على رساميل تستهدف فرصا استثمارية فريدة، إذ تركزت الجهود نحو الوصول إلى شرائح جديدة من المستثمرين لاسيما المؤسسية منها من خلال احترافية إدارة الأصول والاستثمارات المختلفة التي تقوم على مبدأ المنتجات المبتكرة الملائمة لشرائح مختلفة من العملاء وبمخاطر محسوبة، مع تأكيد الشركة على ممارستها بدقة وحرفية عاليتين.

وأكد المخيزيم أن الاستثمارات الوطنية عملت على استقطاب استثمارات متميزة وأيضا عدد من العقود مع كبار المؤسسات لتقديم خدمات استشارية، وذلك من خلال نجاح فريق قطاع الاستثمارات المصرفية بالاستثمار في قطاعات البنية التحتية والائتمان وتكنولوجيا المعلومات.



قيادة اكتتاب «علي الغانم وأولاده للسيارات»



وفي الربع الأول من هذا العام بدأ الفريق بمجموعة قوية من العمليات، بما في ذلك قيادة الاكتتاب الخاص بشركة علي الغانم وأولاده للسيارات داخل الكويت كمنسق رئيسي ومستشار إدراج واستثمار في السوق الرئيسي لبورصة الكويت والاستعداد لعملية اكتتاب وإدراج أخرى، والعديد من العمليات العامة والخاصة ومنها الاستشارات المقدمة للحصول على شركة موارد البشرية مقرها في الإمارات العربية المتحدة، كما تعاقد القطاع مع عدد من العملاء لتقديم استشارات مالية والتي نتج عنها تحقيق رسوم مالية بمبالغ مميزة، والالتزام في صندوق التكنولوجيا، وصندوق blockchain، ومشروع رعاية صحية جديد، وثلاث شركات ناشئة في مراحلها الأولى، وصندوق ائتمان خاص، بالإضافة إلى التعاقد مع مجموعة قوية من الصفقات للربع القادم.



وعن أداء قطاع الاستثمارات العقارية في الشركة، أشار المخيزيم إلى عملية إعادة هيكلة القطاع وتدعيمه بنخبة من الكفاءات ذات الخبرة بإدارة المحافظ العقارية، إلى جانب العمل على تطوير النظم الآلية لرفع نسبة رضا عملاء القطاع، وتمكن القطاع خلال الفترة الماضية من تحقيق نسب إشغال غير مسبوقة على مستوى كل العقارات المدارة وذلك بعد تجاوز أزمة كورونا والعودة إلى مستويات التشغيل السابقة، وأيضا وجود خطط طموحة لتطوير وتسويق شاليهات منتزه الوطنية لموسم الصيف القادم.



وفي النهاية، توجه المخيزيم بالشكر الجزيل إلى جميع المساهمين على ما قدموه من دعم ومساندة خلال الظروف الاستثنائية، كما توجه بالشكر إلى العملاء لولائهم الدائم وثقتهم وتفاعلهم مع ما تقدمه الاستثمارات الوطنية من خدمات جديدة وملائمة لتطلعاتهم واحتياجاتهم، وأعرب عن شكره وتقديره للجهات الرقابية، وأثنى على جهود موظفي الشركة على جهودهم في تحقيق هذا الأداء المتميز والنمو الإيجابي مع التأكيد على مواصلة النهج المثالي لرؤية واستراتيجية الشركة في مواصلة خدمة العملاء بالاستناد إلى عناصر العمل المنهجي، متمنيا للجميع دوام أواصر التعاون والنجاح التوفيق.