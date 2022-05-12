لعبت شركة كامكو إنفست دور مستشار البيع الحصري والمستشار المالي الحصري في عملية بيع حصة أغلبية في جلوبال كورب للخدمات المالية (جلوبال كورب)، وهي شركة خدمات مالية غير مصرفية في جمهورية مصر العربية.



وشهدت الصفقة التخارج الكامل لصندوق ازدهار مصر ولصندوق سند من حصتيهما في الشركة، وسيستمر حاتم سمير المؤسس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة جلوبال كورب، في قيادة الشركة نحو جولة جديدة من نمو الأعمال جنبا إلى جنب مع المستثمرين الجدد.



وتأسست جلوبال كورب في عام 2015، وهي مؤسسة مالية غير مصرفية في جمهورية مصر العربية تركز على حلول التأجير التمويلي والتخصيم للمؤسسات وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تحولت جلوبال كورب إلى مؤسسة مالية غير مصرفية كاملة من خلال حصولها على رخصة لمزاول العمل في التمويل الاستهلاكي. تشمل الأصول الممولة خطوط الإنتاج والمعدات والآلات والمركبات والعقارات التجارية والصناعية، مع مجموعة منتجات تغطي عددا من حلول التمويل قصيرة الأجل.

ومنذ إنشائها وفرت جلوبال كورب تمويلات بقيمة 715 مليون دولار لأكثر من 800 عقد تأجير تمويلي وتخصيم تغطي أكثر من 30 قطاعا مع أكثر من 25% من محفظتها لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الأخضر. كما رتبت الشركة أول وأكبر عملية تخصيم جماعي في مصر وانتهت من أول توريق لها في نهاية عام 2021.



وتم بيع الحصة في جلوبال كورب الى مجموعة من المستثمرين تضم أميثيس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وإس بي إي كابيتال.

تهدف المجموعة إلى العمل بشكل وثيق مع حاتم سمير وفريق إدارة شركة جلوبال كورب العالي الكفاءة لتوسيع نطاق محفظة الشركة والتوسع في قطاعات أعمال جديدة.



وقال عبدالله الشارخ، رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية في كامكو إنفست: «تمثل هذه العملية صفقة اندماج واستحواذ ناجحة أخرى بقيادة كامكو إنفست في عام 2022، مؤكدة قدرة الفريق على تحقيق استراتيجيات العميل وأهدافه، وخلال العام الماضي، قدمت كامكو إنفست استشارات لعدد من صفقات الاندماج والاستحواذ الإقليمية الرئيسية.

وآخرها قامت كامكو إنفست بدور المستشار المالي لشركة الاتصالات الكويتية (STC)، في عملية الاستحواذ على شركة البوابة الإلكترونية القابضة، إحدى الشركات الكويتية الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



بدوره، قال شريف عبدالعال، استشاري أول - مكتب الرئيس التنفيذي في كامكو إنفست: سعدنا بتقديم خدماتنا الاستشارية والتعامل مع شركات استثمارات خاصة رائدة، وتمثل هذه الصفقة علامة بارزة أخرى لسجل كامكو إنفست، ما يعزز من تواجدها الإقليمي وقدرتها على تنفيذ الصفقات في مناطق جغرافية مختلفة مع تقديم خدمات استشارية عالمية المستوى.



وباستكمال 22 صفقة في عام 2021، يرتفع إجمالي صفقات الاستثمارات المصرفية التي نفذتها الشركة منذ تأسيسها إلى أكثر من 29.2 مليار دولار في أسواق رأسمال الأسهم، وأسواق رأسمال الدين وعمليات الدمج والاستحواذ.

وقدم فريق الاستثمارات المصرفية استشارات لعدد من الصفقات في الكويت ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والأردن والبحرين.