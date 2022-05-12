محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت طرحت مناقصة مشروع لتحديث مرافق إدارة المياه في حظيرة الخزانات الجنوبية الواقعة في الأحمدي، كما حددت يوم 18 مايو الجاري موعدا للاجتماع الذي يسبق طرح المناقصة بهدف مناقشة المشروع، أما الموعد النهائي لشركات المقاولات لتقديم العروض فقد تحدد في 24 يوليو المقبل.



وقالت المجلة إنه من المتوقع أن يشمل نطاق المشروع إنشاء وتشغيل مرافق المياه ومن ضمنها بناء خزان المياه قليلة الملوحة او ما يطلق عليها «المياه الصليبية»، والأنابيب المرتبطة بها، والمحطة الفرعية وما يتعلق بها من الأعمال الكهربائية والأجهزة التشغيلية.



وسيشمل المشروع كذلك توفير البنية التحتية والفنية القادرة على التحكم عن بعد انطلاقا من مركز التحكم في النفط الخام الواقع على مقربة من حظيرة الخزانات، وتقدر قيمة المشروع بـ 50 مليون دولار.

تجدر الإشارة الى أن العديد من مشاريع شركة نفط الكويت كانت عرضة للتأجيل هذا العام في غمرة الإشكالات السياسية والجمود المستمر في تنفيذ المشاريع في البلاد، فضلا عما أحدثته جائحة كورونا من اضطراب.



ففي وقت سابق من هذا الشهر، مددت شركة نفط الكويت الموعد النهائي لتقديم العطاءات لمشروع رئيسي آخر يجري طرحه حاليا، كما أجلت الشركة الموعد النهائي لتقديم العطاءات الخاصة بالعقد لبناء مرفق اختبار طويل الأجل في حقل الصابرية من 26 أبريل الماضي إلى 17 الجاري.



وكانت الشركة قد طرحت مناقصة المشروع في الأصل في ديسمبر 2021 مع تحديد يوم 22 مارس موعدا نهائيا لتقديم العروض.