مازن حوا: الزيادة بالأرباح نتيجة لاستئناف الحياة الطبيعية بعد القيود المفروضة جراء «كورونا»



أعلنت شركة العقارات المتحدة عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، حيث سجلت نموا في صافي الأرباح البالغة نحو 1.60 مليون دينار عن الربع الأول من عام 2022 مقارنة بمبلغ 1.13 مليون دينار للربع الأول عن الفترة المماثلة من عام 2021، أي بنسبة 41.6%. وارتفعت أرباح الشركة التشغيلية بنحو 7.05%، حيث بلغت 3.51 ملايين دينار للربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ 3.28 ملايين دينار عن الفترة المماثلة من عام 2021.



وتعقيبا على هذه النتائج، صرح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة مازن حوا قائلا: شهدت شركة العقارات المتحدة في الربع الأول من هذا العام زيادة في صافي أرباحها نتيجة لاستئناف الحياة الطبيعية بعد القيود المفروضة من جراء الجائحة ما أدى إلى ارتفاع عوائد أنشطة التأجير العقاري في مراكز التسوق وكذلك ارتفاعا في قطاع الفنادق، فضلا عن الزيادة في الدخل الناتج عن الخدمات العقارية.



وأفاد: ستواصل الشركة بناء المجتمعات من خلال مشاريعها في القطاعات العقارية المتنوعة تشمل الضيافة والتجارية والمكونات السكنية في الأسواق التي تعمل بها لتلامس تطلعات العملاء لتلبية احتياجاتهم.



وشهدت «ضاحية حصة» إقبالا لافتا من قبل العملاء الراغبين في التملك بالسكن العمودي الراقي والمتميز بموقعه الفريد على البحر والمدينة، إذ تم بيع حتى الآن أكثر من 71% من الوحدات السكنية بمشروع أبراج حصة والمتوقع انتهاءه بنهاية هذا العام، و52% لمشروع بيوت حصة والمتوقع إنجازه في عام 2023.



هذا، وتجاوزت نسبة الإشغال 80% للوحدات السكنية مع إتمام آخر عملية تأجير في مشروع «روشة فيو 1090» في لبنان.