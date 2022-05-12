محمود عيسى



قالت مجموعة اوكسفورد بيزنس غروب انه بعد سلسلة من التأخيرات التي تعرضت لها، يبدو من المرجح ان عملية إعادة تنشيط خط سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي الذي طال انتظاره باتت وشيكة، وهي خطوة يمكن أن تحدث ثورة في عالم التجارة والربط والنقل عبر دول الخليج.



فقد حصل المشروع على دفعة كبيرة في ديسمبر من العام الماضي عندما وافق قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست على إنشاء هيئة السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي الهيئة التي من المتوقع أن تشرف على تنسيق المشروع.

ويمثل هذا القرار تطورا مهما محتملا للبنية التحتية للسكك الحديدية في الخليج.



واضافت المجموعة انه بعد مناقشة المشروع لعقود من الزمن، تمت الموافقة عليه في بادئ الامر من قبل الدول الست الأعضاء في عام 2009، ومع ذلك فإن الضغوط المالية ومن بينها انخفاض أسعار النفط في عام 2014، ثم جائحة كورونا والتوترات الديبلوماسية ادت إلى تأخير خطط التنفيذ.



ويهدف المشروع المقترح إلى ربط جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست عبر خط سكة حديد بطول 2177 كيلومترا. وينطلق الخط الحديدي من مدينة الكويت في الشمال، ليمر مجتازا مدينتي الجبيل والدمام الساحليتين في المملكة العربية السعودية، قبل أن يتجه الى العاصمة البحرينية المنامة ويوالي مسيرته ليصل الى العاصمة القطرية الدوحة، ثم يتوجه الخط بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية قبل أن يتجه نحو دولة الإمارات العربية المتحدة، ليمر عبر المدن الرئيسية أبوظبي ودبي والفجيرة، قبل أن يصل إلى محطته النهائية في مسقط، عاصمة عمان.

وقد تعززت الآمال في استئناف المشروع في فبراير عندما قالت وسائل الإعلام القطرية أن بناء القسم الذي يربط بين قطر والمملكة العربية السعودية سيبدأ قريبا، وان الأعمال الأساسية مثل التصاميم الهندسية وخطة العمل قد استكملت بالفعل.



في غضون ذلك أفادت وسائل إعلام إقليمية في ديسمبر الماضي أن المسؤولين يأملون في أن يبدأ تشغيل خط السكة الحديد بحلول عام 2025.



اتصال أوسع وتجارة أكبر



وفي تحليلها لاهمية هذا المشروع، قالت اوكسفورد بيزنس ان تنفيذه سيساعد على تحسين الاتصال الإقليمي بشكل كبير من خلال تقليل أوقات النقل وتكاليفه بين المدن والموانئ الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحسين التدفقات التجارية عبر الكارتل الخليجي وجذب الاستثمار الاجنبي الى الدول الاعضاء فيه.



وقد نوهت رموز تجارية ورجال اعمال في الخليج إلى أن تقليص الزمن الذي تستغرقه عمليات التنقل يمكن أن يساعد في تعزيز قطاع السياحة والترفيه في اوساط دول الخليج، الذي يعتبر هذا المجال جانبا من تطلعاتها نحو النمو الذي ينسجم مع الجهود الأوسع لتنويع اقتصاداتها.



ومن الامثلة على ذلك، قالت المجموعة ان مشاريع تطوير السكك الحديدية في الكويت واجهت تأخيرات كبيرة منذ أعلنت عن خططها في عام 2009 لإنشاء شبكة بطول 160 كيلومترا سيتم ربطها بخط سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع.



وبرغم تعليق المشروع في عام 2015، فقد أصدرت الحكومة في يناير 2020 خططا لنظام سكة حديد مكون من 68 محطة يربط مدينة الكويت بمطار الكويت الدولي والجامعة الرئيسية والمناطق السكنية والصناعية.



اما المملكة العربية السعودية، وكجزء من رؤية 2030، فإنها تأمل في زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للسياحة إلى أكثر من 10% وتهدف إلى جذب 100 مليون زائر بحلول نهاية العقد، مقارنة مع 20.3 مليونا في عام 2019.



علاوة على ذلك، فإن بناء خط سكة حديد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي يبشر بالخير للتعاون الإقليمي، وسيدعم خططا للمزيد من التناغم الاقتصادي بين دول المجلس.