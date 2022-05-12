القاهرة - هالة عمران وأ.ش.أ



استهل مجلس الوزراء المصري اجتماعه امس، برئاسة د.مصطفى مدبولي، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف نقطة رفع مياه بغرب سيناء.

وجدد مجلس الوزراء تعازيه لقواتنا المسلحة ولأسر الشهداء، مؤكدا أن مثل هذه الحوادث الإرهابية لن تنال من عزيمة الدولة المصرية في استكمال مسيرة البناء والتنمية، ومواصلة جهود القضاء على قوى الشر، التي تستهدف النيل من استقرار الوطن، وتقويض جهود التنمية.

كما أكد مجلس الوزراء دعمه الكامل لرجال القوات المسلحة والشرطة في جهودهم المستمرة لاقتلاع جذور الإرهاب، حماية لأمن الوطن والمواطنين، وصونا لمقدراته.



وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، مؤكدا في هذا الصدد أن أجهزة وجهات الدولة تتعامل مع مختلف السيناريوهات والتقديرات لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر، مشيرا إلى أنه يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة خلال هذه الفترة توفير السلع الأساسية بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وكذا توفير مستلزمات الإنتاج، بما يضمن استمرار عمل المصانع.