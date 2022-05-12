تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة تضمنت العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات وعلى كافة الأصعدة، سائلا المولى العلي القدير أن يديم على سموه موفور الصحة والسعادة وأن يحفظ البلدين الشقيقين من كل سوء ومكروه وأن يحقق للكويت المزيد من الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد. وقد قام بتسليم الرسالة لوزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود. كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس ميغيل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الانفجار الذي وقع في فندق بالعاصمة الكوبية هافانا وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية. وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس ميغيل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانفجار الذي وقع في فندق بالعاصمة الكوبية هافانا وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين، متمنيا سموه للمصابين سرعة الشفاء العاجل. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.