65 % من إجمالي الأسهم المدرجة تراجعت أسعارها بواقع 103 أسهم

إعلان مراجعة msci اليوم لأوزان بورصة الكويت والتنفيذ نهاية الشهر الجاري

شريف حمدي



خسرت القيمة السوقية لبورصة الكويت، أمس، نحو 940 مليون دينار جراء التوسع في عمليات البيع بكل الأسهم وخاصة القيادية بالسوق الأول.



يأتي ذلك مع استمرار الموجة التصحيحية التي تشهدها البورصة منذ استئناف أعمالها بعد عطلة عيد الفطر باستثناء جلسة الخميس الماضي.



وتمثل هذه الخسائر نحو 1.9% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، إذ هوت إلى 48.078 مليار دينار انخفاضا من 49.017 مليار دينار أول من أمس، علما أن القيمة السوقية في نهاية جلسة الخميس الماضي كانت تلامس مستوى 50 مليار دينار. وبدا جلياً أن حركة التصحيح ببورصة الكويت تأخرت مقارنة بأسواق المنطقة، حيث يشهد سوق الأسهم الكويتي نشاطا صاعدا لافتا منذ منتصف شهر رمضان الماضي تفاعلا من النتائج المالية الإيجابية للربع الأول التي كانت تعلن عنها البنوك وبعض الشركات القيادية، كما أن البنوك استفادت مؤخرا بشكل لافت من تكرار ارتفاع سعر الفائدة وهو ما انعكس على أسعارها السوقية بالبورصة، ومن ثم فإن البورصة تشهد حاليا موجة تصحيح مبررة بدأت منذ افتتاح تعاملات الأسبوع الحالي.



إلى جانب الحركة التصحيحية التي تشهدها البورصة، فإن ثمة عوامل خارجية عززت هذا التراجع الحاد التي تشهده المؤشرات خاصة في جلسة امس، منها انخفاض سعر برميل النفط الكويتي بنسبة 4% أول امس، فضلا عن تذبذب أداء أسواق المال العالمية مع جنوحها للتراجع.



ومن المتوقع أن تستأنف البورصة نشاطها الإيجابي خلال الفترة المقبلة عقب انتهاء موجة التصحيح، حيث باتت كثير من الأسهم أسعارها مشجعة على الاقتناء، فضلا عن أن بورصة الكويت على موعد مع نهاية الشهر الجاري على استقبال تدفقات نقدية أجنبية تزامنا مع مراجعة MSCI لأوزان الأسهم الكويتية، علما أن الإعلان عن المراجعة سيكون اليوم الخميس 12 مايو.



ومع التوسع في عمليات البيع شهدت السيولة المتدفقة للسوق ارتفاعا بنسبة 15% بمحصلة 87.2 مليون دينار ارتفاعا من 75.8 مليون دينار أول من امس، مع استمرار تركز السيولة حول الأسهم القيادية وخاصة البنكية التي تحظى بالنصيب الأكبر من السيولة، إذ تصدرها بيتك بـ 12.9 مليون دينار.



كما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 22.5% بتداول 300.7 مليون سهم ارتفاعا من 245.5 مليون سهم أول من أمس، وتصدرها سهم جي اف اتش بـ 51.8 مليون سهم. وبنهاية الجلسة العاصفة امس تراجعت أسعار 103 أسهم تشكل 65% من الأسهم المدرجة، مقابل ارتفاع 22 سهما واستقرار 12 سهما، فيما لم يجر التداول على أسهم 22 شركة. وخسر مؤشر السوق الأول 2% بفقد 189 نقطة ليتراجع إلى 9042 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 1.4% بخسارة 89.6 نقطة ليصل إلى 6284 نقطة، ومن ثم تراجع المؤشر العام الذي يقيس أداء المؤشرين معا بنسبة 1.9% بخسارة 159 نقطة ليصل إلى 8142 نقطة.