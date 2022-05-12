يندد مجلس الأمة الكويتي بجريمة اغتيال قوات الاحتلال للإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وإصابة إعلامي آخر بجراح بليغة، والتي تعد أحدث جريمة من سلسلة جرائم الاحتلال الصهيوني.

ويدعو مجلس الأمة لإطلاق ومتابعة جهود ملاحقة قادة الكيان المحتل حول العالم جنائيًا، سواء أمام القضاءات الوطنية والمحكمة الجنائية الدولية وغيرها، وذلك تجاه جرائمهم ضد الإنسانية والطفولة والإعلاميين، الى جانب جريمة الاحتلال المستمرة والقائمة.

ويحيي مجلس الأمة موقف حكومة دولة الكويت المتقدم والثابت تجاه القضية الفلسطينية، ويدعو البرلمانات العربية والمسلمة والحرة حول العالم للضغط على حكوماتها لاتخاذ مواقف مماثلة، الى جانب موقف دولي لمناهضة الاحتلال ودعم النضال الفلسطيني المشروع.